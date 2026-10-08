Часть жертв после удара рф по Краматорску не удалось опознать, атака не останется без ответа — Зеленский

Часть погибших в результате российской атаки на Краматорск до сих пор не удалось опознать из-за тяжёлых травм. В то же время врачи пытаются спасти тех, кому удалось выжить. По словам Владимира Зеленского, этот удар не останется без ответа. Об этом президент Украины сообщил в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

Врачи сейчас борются за жизнь людей после российского удара по Краматорску. На данный момент известно, что 30 человек погибли, и, к сожалению, это число может возрасти. Российская бомба фактически попала по двум маршруткам. Часть погибших до сих пор не удалось опознать из-за тяжести полученных травм. Мои соболезнования всем родным и близким – заявил Зеленский.

Также, по его словам, в настоящее время известно о 18 людях, которые были ранены в результате этого удара. Повреждены также жилые дома, автомобили.

Этот удар не останется без нашего ответа. Россия пытается разрушить всю жизнь на Донбассе, и нужно, чтобы мир реагировал на это. Реагировал жёстко – именно так, как россияне этого заслуживают за все смерти, которые они принесли. Вечная память погибшим – заявил Президент.

Напомним

Российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу в Краматорске. В момент атаки транспорт перевозил пассажиров.