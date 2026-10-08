Частину жертв після удару рф по Краматорську не вдалося впізнати, атака не залишиться без відповіді - Зеленський

Частину загиблих людей внаслідок російської атаки по Краматорську досі не вдалося упізнати через тяжкі травми. Водночас, лікарі намагаються врятувати тих, кому вдалося вижити. За словами Володимира Зеленського, цей удар не залишиться без відповіді. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. Станом на зараз відомо, що 30 людей загинули, і, на жаль, кількість може зрости. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не вдалось упізнати через тяжкість отриманих травм. Мої співчуття всім рідним і близьким

Також, за його словами, наразі відомо про 18 людей, які були поранені внаслідок цього удару. Пошкоджені також житлові будинки, автомобілі.

Цей удар не залишиться без нашої відповіді. Росія намагається зруйнувати все життя на Донбасі, і потрібно, щоб світ реагував на це. Реагував жорстко – саме так, як росіяни на це заслуговують за всі смерті, які вони принесли. Вічна памʼять загиблим