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росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську: 12 загиблих, ще 13 поранено

Київ • УНН

 • 1144 перегляди

Російські війська вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську. Загинули щонайменше 12 людей, ще 13 поранені.

росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську: 12 загиблих, ще 13 поранено
Фото: t.me/VadymFilashkin

Російський удар по Краматорську на Донеччині забрав життя 12 людей, 8 жовтня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. У Краматорській міській раді уточнили, що росіяни вдарили по рейсовому автобусу у місті, пише УНН.

Щонайменше 12 людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську. 12 життів, які росія забрала за одну мить. Це не "наслідки війни" і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія

- написав Філашкін у соцмережах.

Наслідки удару, з його слів, уточнюють.

Російські війська завдали удару по рейсовому автобусу в Краматорську. У момент атаки транспорт перевозив пасажирів. За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули щонайменше 12 людей, ще 13 — отримали поранення. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

- вказали у Краматорській міськраді у соцмережах.

"Громадський транспорт у Краматорську - зупинено!" - повідомили у Краматорській міськраді.

"Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - наголосив голова ОВА.

рф атакувала Україну 142 дронами, понад половина реактивні - скільки збили08.10.26, 09:39 • 1622 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал
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Краматорськ