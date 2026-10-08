росіяни вдарили по рейсовому автобусу в Краматорську: 12 загиблих, ще 13 поранено

Російський удар по Краматорську на Донеччині забрав життя 12 людей, 8 жовтня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. У Краматорській міській раді уточнили, що росіяни вдарили по рейсовому автобусу у місті, пише УНН.

Щонайменше 12 людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську. 12 життів, які росія забрала за одну мить. Це не "наслідки війни" і не суха статистика. Це люди, яких убила російська армія

Наслідки удару, з його слів, уточнюють.

Російські війська завдали удару по рейсовому автобусу в Краматорську. У момент атаки транспорт перевозив пасажирів. За попередньою інформацією, внаслідок удару загинули щонайменше 12 людей, ще 13 — отримали поранення. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.