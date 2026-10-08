россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске: 12 погибших, еще 13 ранены

Фото: t.me/VadymFilashkin

Российский удар по Краматорску в Донецкой области унес жизни 12 человек, 8 октября сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В Краматорском городском совете уточнили, что россияне ударили по рейсовому автобусу в городе, пишет УНН.

По меньшей мере 12 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. 12 жизней, которые россия забрала в одно мгновение. Это не "последствия войны" и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия - написал Филашкин в социальных сетях.

Последствия удара, по его словам, уточняются.

Российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу в Краматорске. В момент атаки транспорт перевозил пассажиров. По предварительной информации, в результате удара погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 — получили ранения. Информация о последствиях атаки уточняется. - указали в Краматорском горсовете в социальных сетях.

"Общественный транспорт в Краматорске — остановлен!" — сообщили в Краматорском горсовете.

"Призываю всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", — подчеркнул глава ОВА.

рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили