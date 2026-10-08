россияне ударили по рейсовому автобусу в Краматорске: 12 погибших, еще 13 ранены
Киев • УНН
Российские войска ударили по рейсовому автобусу в Краматорске. Погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 получили ранения.
Российский удар по Краматорску в Донецкой области унес жизни 12 человек, 8 октября сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. В Краматорском городском совете уточнили, что россияне ударили по рейсовому автобусу в городе, пишет УНН.
По меньшей мере 12 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. 12 жизней, которые россия забрала в одно мгновение. Это не "последствия войны" и не сухая статистика. Это люди, которых убила российская армия
Последствия удара, по его словам, уточняются.
Российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу в Краматорске. В момент атаки транспорт перевозил пассажиров. По предварительной информации, в результате удара погибли по меньшей мере 12 человек, еще 13 — получили ранения. Информация о последствиях атаки уточняется.
"Общественный транспорт в Краматорске — остановлен!" — сообщили в Краматорском горсовете.
"Призываю всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, эвакуироваться в более безопасные регионы Украины", — подчеркнул глава ОВА.
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