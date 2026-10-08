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Україна готує відповіді на хвилю російської ескалації - Зеленський після зустрічі з керівником СБУ

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Зеленський заявив про підготовку відповіді на російську ескалацію. Україна також працює з партнерами над пакетами ППО та амуніцією для F-16.

Україна готує відповіді на хвилю російської ескалації - Зеленський після зустрічі з керівником СБУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку української відповіді на нову хвилю російської ескалації, а також додав - триває робота з партнерами щодо додаткових пакетів ППО, передає УНН.

Деталі 

Глава держави заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси.

Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти. Третє: ми продовжуємо виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які хлопці висловлювали під час зустрічей на фронті 

- резюмував Зеленський.

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Антоніна Туманова

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