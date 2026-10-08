Україна готує відповіді на хвилю російської ескалації - Зеленський після зустрічі з керівником СБУ
Київ • УНН
Зеленський заявив про підготовку відповіді на російську ескалацію. Україна також працює з партнерами над пакетами ППО та амуніцією для F-16.
Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку української відповіді на нову хвилю російської ескалації, а також додав - триває робота з партнерами щодо додаткових пакетів ППО, передає УНН.
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Глава держави заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси.
Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти. Третє: ми продовжуємо виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які хлопці висловлювали під час зустрічей на фронті
Частину жертв після удару рф по Краматорську не вдалося впізнати, атака не залишиться без відповіді - Зеленський08.10.26, 17:10 • 1984 перегляди