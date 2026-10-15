россия выпустила по Украине почти 1000 дронов "с начала суток вчерашнего дня и до сих пор" — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил почти о 1000 российских дронов и волнах баллистических ударов. Украина ожидает от НАТО новых пакетов ПВО.
С начала вчерашних суток и до сих пор россияне запустили уже почти 1000 дронов. Кроме того, за последние дни было несколько волн баллистических ударов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.
Детали
Зеленский посетил Брюссель: встреча с Генсеком НАТО Марком Рютте.
Как всегда, тесно координируем действия, чтобы усилить защиту и безопасность Украины. К сожалению, Россия ответила на очередную попытку Президента Америки снизить интенсивность ударов новыми волнами атак против нашей энергетики, жилых домов и другой инфраструктуры. За последние дни было несколько волн баллистических ударов, фактически постоянно в нашем небе также находятся ударные "шахеды". С начала вчерашних суток и до сих пор россияне запустили уже почти 1000 дронов
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По словам Главы государства, все это серьезные вызовы, особенно на фоне ограничений в работе Starlink в Украине, и поэтому очень важно, чтобы оборонные поставки от партнеров по НАТО продолжались. Особенно это касается перехватчиков баллистических ракет и боеприпасов для F-16.
Работаем над новыми пакетами ПВО. Буквально каждый день и каждый час новые пакеты могут спасать жизни украинцев и украинок. Обсудили это и другие важные вопросы во время встречи. Благодарю Марка за поддержку и готовность помогать! — резюмировал Зеленский.
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