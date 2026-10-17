Зеленский заявил, что Украина получает дополнительные боеприпасы для F-16

Украинская авиация сбивает 55–60% российских "шахедов". Кроме того, Украина получает дополнительные 20-миллиметровые боеприпасы для истребителей F-16, а также готовит другие средства противодействия таким дронам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Во-первых, что касается перехвата реактивных "шахедов". Мы пользуемся нашей авиацией. Очень успешно. И сегодня идет наращивание боеприпасов для F-16 - 20-миллиметровых снарядов. И у меня были договоренности, и у нашего министерства обороны. Сейчас мы получаем соответствующее количество, и оно очень-очень неплохое. То есть сейчас у нас это есть. Мы получили также дополнительные контракты, и дополнительно сейчас я получил подтверждение от партнеров, то есть боеприпасы должны поступать для F-16. И сегодня 55–60% всех сбитых реактивных "шахедов" сбивает авиация. Это первое. Это удачное решение, оно работает. Спасибо нашим нашим ребятам и партнерам, безусловно

Также он добавил, что Украина работает над ракетами, часть которых вскоре должна поступить от партнеров. В то же время уже используются средства отечественного производства.

Далее у нас есть еще несколько решений. Ракеты. Дешевые, которые начинают работать. Несколько новых решений. И они скоро будут у нас, в Украине, от партнеров, а также есть наши отечественные. Отечественное наше производство, и они уже работают. Далее у нас есть турели, насколько вы знаете, и мы начали их производить, и уже это не единичные изделия, а уже мы говорим о десятках. Мы будем наращивать их производство. Что касается Греции и других стран - я не могу делиться деталями. Я говорил об этом вчера. Сегодня я в Киеве, а вчера весь день и позавчера с европейцами обсуждали возможности европейских пакетов ПВО, включая PAC-2, PAC-3 для "Пэтриотов". Будут новости, будет результат. Я уверен в этом. Обо всем в деталях сообщим позже. О том, о чем сможем