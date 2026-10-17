Зеленський заявив, що Україна отримує додаткові боєприпаси для F-16

Українська авіація збиває 55-60% російських "шахедів". Крім того, Україна отримує додаткові 20-міліметрові боєприпаси для винищувачів F-16, а також готує інші засоби протидії таким дронам. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Перше, щодо перехоплення реактивних шахедів. Ми користуємось нашою авіацією. Дуже вдало. І сьогодні йде нарощення амуніції для F-16 20-міліметрових снарядів. І у мене були домовленості, і у нашого міністерства оборони. Зараз ми отримуємо відповідну кількість, і вона дуже дуже непогана. Тобто зараз у нас це є. Ми отримали додаткові також контракти і додаткові зараз я отримав підтвердження від партнерів, тобто амуніція має приходити для F-16. І сьогодні це 55-60% всіх збитих реактивних шахедів робить робить авіація. Це перше. Це вдале рішення, воно працює. Дякую нашим нашим хлопцям і партнерам, безумовно

Також він додав, що Україна працює над ракетами, частина яких незабаром має надійти від партнерів. Водночас уже використовуються засоби вітчизняного виробництва.

Далі у нас є ще кілька рішень. Ракети. Дешеві, які починають працювати. Кілька нових рішень. І вони скоро будуть у нас, в Україні від партнерів, а також є наші вітчизняні. Вітчизняне наше виробництво і вони вже працюють. Далі у нас є турелі, наскільки ви знаєте, і ми їх почали виробляти і вже це не поодинокі, а вже ми говоримо про десятки. Ми будемо їх нарощувати. Що стосується Греції і інших країн - я не можу ділитися деталями. Я проговорював вчора. Сьогодні я в Києві, а вчора весь день і позавчора, з європейцями проговорювали можливості європейських пакетів ППО, включаючи ПАК-2, ПАК-3 для Петріотів. Будуть новини, буде результат. Я впевнений в цьому. Про все в деталях пізніше повідомимо. Про що зможемо