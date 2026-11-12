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путин рассматривает энергетику как поле боя — Зеленский

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Зеленский заявил, что москва не соглашается на деэскалацию и использует энергетику как оружие. Украине нужны ракеты ПВО, боеприпасы для F-16 и энергетическое оборудование.

путин рассматривает энергетику как поле боя — Зеленский
Владимир Зеленский

россия не соглашается обсуждать шаги по уменьшению последствий войны и продолжает угрожать новыми ударами. Кроме того, москва каждую зиму пытается нанести Украине как можно больший ущерб, используя энергетику как инструмент давления.  Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества, передает УНН

К сожалению, вчера россияне заявили, что не имеют разрешения обсуждать шаги, которые могли бы уменьшить ужасы этой войны. И это несмотря на еще одну попытку с нашей стороны добиться мер по деэскалации в Черном море и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Но в ответ наша делегация услышала, что российский руководитель разгневан и хочет продолжать наносить удары 

– заявил Президент.

Он подчеркнул, что россия пытается наносить Украине как можно больший ущерб каждую зиму с начала полномасштабной войны.

Каждую зиму россияне пытаются нанести как можно больший ущерб. Мы видим это ежедневно, ежегодно. Так было даже до начала этой войны, когда путин почти каждую зиму использовал газ как оружие против Украины и других стран, шантажируя людей энергоресурсами 

– добавил Владимир Зеленский.

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Среди главных потребностей Украины он назвал ракеты-перехватчики для систем Patriot и NASAMS, а также боеприпасы для истребителей F-16.

Он воспринимает энергетику как поле боя. И мы это понимаем. Поэтому наши приоритеты остаются неизменными. Во-первых, противовоздушная оборона. Нам нужны перехватчики — ракеты для наших систем Patriot и NASAMS. Я призываю вас отнестись к этому максимально серьезно и помочь нам найти эти ракеты. Во-вторых, наши истребители F-16 и боеприпасы для них. И это снова вопрос противовоздушной обороны. Мы используем F-16 для уничтожения российских реактивных беспилотников Shahed. Их уже сотни и тысячи. Россияне планируют увеличить как производство реактивных Shahed, так и количество атак с их применением. Поэтому нам нужны боеприпасы для защиты. Я также прошу вас о поддержке в этом вопросе. В-третьих, энергетическая поддержка. Она нужна нам уже сейчас, в ноябре, и на протяжении всей зимы. У нашей команды есть списки оборудования, уничтоженного в результате российских атак. Эти списки существуют, и нам нужна помощь 

– отметил Президент.

Напомним

Российские удары привели к частичным обесточиваниям в 9 областях Украины. На Полтавщине ранены четыре энергетика. Действуют почасовые графики. 

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
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