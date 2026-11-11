Представители США передадут путину предложение о прекращении огня — Зеленский ожидает ответа в Дублине

Владимир Зеленский

Американские переговорщики на встрече с российским диктатором владимиром путиным передадут ему предложение о прекращении огня, в частности в сфере энергетики. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином, передает УНН.

Безусловно, поднимаются вопросы прекращения огня, энергетического прекращения огня, прекращения огня на море, в отношении критической инфраструктуры, но российская сторона говорит, что у них нет мандата на ответы именно на эти вопросы. Но мы договорились, что американская сторона будет встречаться с российским лидером, и там все эти вопросы будут подняты. Я рассчитываю как минимум получить ответ и вечером в Дублине встретиться - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Ирландию, где запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Зеленский заявил, что завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером в Дублине