Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні

Володимир Зеленський

Американські переговірники на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним передадуть йому пропозицію щодо припинення вогню, зокрема по енергетиці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передає УНН.

Безумовно, піднімаються питання припинення вогню, енергетичного припинення вогню, припинення вогню на морі, по критичній інфраструктурі, але російська сторона говорить, що у них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з російським лідером, і там всі ці питання будуть підняті. Я розраховую, як мінімум отримати відповідь, і ввечері у Дубліні зустрітися - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Ірландії, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні