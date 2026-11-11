$45.500.0951.080.26
ukenru
19:40 • 2224 перегляди
Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
18:51 • 7222 перегляди
Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкціюVideo
18:07 • 10276 перегляди
Дівоча збірна України з футболу здобула “золото” Юнацької ОлімпіадиPhotoVideo
17:19 • 12064 перегляди
12 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
16:47 • 15858 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям
16:05 • 19718 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть
14:43 • 23639 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto
Ексклюзив
14:30 • 15726 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суддя Чаплицький повторно звернеться до КДКА через поведінку адвокатів
14:06 • 13387 перегляди
У москві заявили, що могли б укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО
11 листопада, 13:57 • 13983 перегляди
Єрмаку дозволили пересуватися всією Україною під час слідства
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У рф заявили про завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі11 листопада, 10:26 • 16412 перегляди
росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін полоненими11 листопада, 11:45 • 5176 перегляди
Кушнер заявив про "значний прогрес" на переговорах України, США та рф - говорили про безпеку і території11 листопада, 12:30 • 6542 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 19094 перегляди
Раптово помер посол рф у США16:22 • 4670 перегляди
Публікації
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям16:47 • 15861 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть16:05 • 19721 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto14:43 • 23642 перегляди
"Вагітна не повинна доводити, що їй погано": акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв – про симптоми, які не можна ігнорувати під час вагітності
Ексклюзив
11 листопада, 06:41 • 54044 перегляди
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto10 листопада, 19:15 • 60303 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Ірландія
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo19:08 • 1142 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 19113 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 34797 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 31529 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 28341 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
TikTok
The Guardian

Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні

Київ • УНН

 • 2230 перегляди

Зеленський заявив, що американські переговірники порушать із путіним питання припинення вогню. Йдеться також про енергетику, море та інфраструктуру.

Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
Володимир Зеленський

Американські переговірники на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним передадуть йому пропозицію щодо припинення вогню, зокрема по енергетиці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передає УНН

Безумовно, піднімаються питання припинення вогню, енергетичного припинення вогню, припинення вогню на морі, по критичній інфраструктурі, але російська сторона говорить, що у них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з російським лідером, і там всі ці питання будуть підняті. Я розраховую, як мінімум отримати відповідь, і ввечері у Дубліні зустрітися 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Ірландії, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні11.11.26, 15:48 • 12926 переглядiв

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Ірландія
Володимир Зеленський
Україна