Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
Київ • УНН
Зеленський заявив, що американські переговірники порушать із путіним питання припинення вогню. Йдеться також про енергетику, море та інфраструктуру.
Американські переговірники на зустрічі з російським диктатором володимиром путіним передадуть йому пропозицію щодо припинення вогню, зокрема по енергетиці. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передає УНН.
Безумовно, піднімаються питання припинення вогню, енергетичного припинення вогню, припинення вогню на морі, по критичній інфраструктурі, але російська сторона говорить, що у них немає мандату на відповіді саме на ці питання. Але ми домовилися, що американська сторона буде зустрічатися з російським лідером, і там всі ці питання будуть підняті. Я розраховую, як мінімум отримати відповідь, і ввечері у Дубліні зустрітися
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Ірландії, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.
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