Зеленський прибув до Ірландії - що на порядку денному
Київ • УНН
Президент прибув до Дубліна для участі в IX саміті ЄПС і зустрічей із близько 20 лідерами. Також заплановані переговори з командою США.
Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Ірландії, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами, передає УНН.
Разом із командою розпочинаємо візит до Ірландії. Вже прибули до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти
За словами Президента, сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.
Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС. Також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Працюємо, щоб мир був ближчим. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну
Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні11.11.26, 15:48 • 12384 перегляди