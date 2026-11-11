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Зеленський прибув до Ірландії - що на порядку денному

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Президент прибув до Дубліна для участі в IX саміті ЄПС і зустрічей із близько 20 лідерами. Також заплановані переговори з командою США.

Зеленський прибув до Ірландії - що на порядку денному

Президент України Володимир Зеленський разом із командою прибув до Ірландії, де заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами, передає УНН.

Разом із командою розпочинаємо візит до Ірландії. Вже прибули до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.

Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС. Також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Працюємо, щоб мир був ближчим. Дякую всім, хто допомагає та підтримує Україну 

- резюмував Зеленський.

Зеленський заявив, що завтра зустрінеться із Віткоффом і Кушнером у Дубліні11.11.26, 15:48 • 12384 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Ірландія
Володимир Зеленський