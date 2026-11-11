Зеленский прибыл в Ирландию — что на повестке дня

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой прибыл в Ирландию, где запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнёрами, передаёт УНН.

Вместе с командой начинаем визит в Ирландию. Уже прибыли в Дублин для участия в IX саммите Европейского политического сообщества - сообщил Зеленский.

По словам Президента, сегодня и завтра запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнёрами.

Всего около 20 лидеров. Приму участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Также запланирована встреча по дипломатии с американской переговорной командой — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Работаем, чтобы мир был ближе. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает Украину - резюмировал Зеленский.

Зеленский заявил, что завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером в Дублине