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путін розглядає енергетику як поле бою - Зеленський

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Зеленський заявив, що москва не погоджується на деескалацію й використовує енергетику як зброю. Україні потрібні ракети ППО, боєприпаси для F-16 та енергообладнання.

путін розглядає енергетику як поле бою - Зеленський
Володимир Зеленський

росія не погоджується обговорювати кроки для зменшення наслідків війни та продовжує погрожувати новими ударами. Крім того, москва щозими намагається завдати Україні якомога більшої шкоди, використовуючи енергетику як інструмент тиску.  Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти, передає УНН

На жаль, учора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати кроки, які могли б зменшити жахи цієї війни. І це попри ще одну спробу з нашого боку домогтися заходів для деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України. Але у відповідь наша делегація почула, що російський керівник розлючений і хоче продовжувати завдавати ударів 

– заявив Президент.

Він наголосив, що росія намагається завдавати Україні якомога більшої шкоди кожної зими від початку повномасштабної війни.

Щозими росіяни намагаються завдати якомога більшої шкоди. Ми бачимо це щодня, щороку. Так було навіть до початку цієї війни, коли Путін майже кожної зими використовував газ як зброю проти України та інших країн, шантажуючи людей енергоресурсами 

– додав Володимир Зеленський.

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Серед головних потреб для України він назвав ракети-перехоплювачі для систем Patriot і NASAMS, а також боєприпаси для винищувачів F-16.

Він сприймає енергетику як поле бою. І ми це розуміємо. Тож наші пріоритети залишаються незмінними. По-перше, протиповітряна оборона. Нам потрібні перехоплювачі — ракети для наших систем Patriot і NASAMS. Я закликаю вас поставитися до цього максимально серйозно та допомогти нам знайти ці ракети. По-друге, наші винищувачі F-16 та боєприпаси для них. І це знову питання протиповітряної оборони. Ми використовуємо F-16 для знищення російських реактивних безпілотників Shahed. Їх уже сотні й тисячі. Росіяни планують збільшити як виробництво реактивних Shahed, так і кількість атак із їхнім застосуванням. Тому нам потрібні боєприпаси для захисту. Я також прошу вас про підтримку в цьому питанні. По-третє, енергетична підтримка. Вона потрібна нам уже зараз, у листопаді, і протягом усієї зими. Наша команда має списки обладнання, знищеного внаслідок російських атак. Ці списки є, і нам потрібна допомога 

– зазначив Президент.

Нагадаємо

Російські удари спричинили часткові знеструмлення у 9 областях України. На Полтавщині поранено чотирьох енергетиків. Діють погодинні графіки. 

Алла Кіосак

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