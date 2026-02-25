Ключевые вопросы упираются в политическую волю и территории – Зеленский о перспективах завершения войны

Переговоры о завершении войны россии против Украины продолжаются сразу на нескольких уровнях, однако главные трудности сегодня связаны не только с военной составляющей, но и с политическими решениями и вопросом территорий. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, передает УНН.

По словам Главы государства, накануне он получил брифинг от министра обороны Рустема Умерова, который находится в пути в Швейцарию для встречи с американской стороной.

Буквально утром у меня был брифинг от Рустема Умерова. Завтра будет двусторонняя встреча между Украиной и американской стороной. Они поговорят и подготовят экономический документ – сказал Зеленский.

Президент сообщил, что параллельно Украина работает над комплексным планом будущего мира.

Мы работаем над планом из 20 пунктов, гарантиями безопасности, а также пакетом процветания. Наша экономическая группа также будет там и завтра будет говорить – отметил он.

По словам Зеленского, США настроены на скорейшее завершение войны, однако существуют серьезные преграды.

Мы понимаем, что американцы хотят закончить эту войну как можно скорее. Но сложности сейчас не только по военному треку – подчеркнул Президент.

Он уточнил, что обсуждения уже происходят и на военном уровне.

Генералы из Украины, США и россии говорили о том, как мониторить прекращение огня, когда оно наступит – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что ключевые проблемы остаются неизменными.

Проблема – в политической воле останавливать эту войну и в вопросе территории. Это сложности, которые у нас есть. Ничего нового – отметил Глава государства.

Президент также выразил осторожный оптимизм относительно дальнейших контактов.

Я думаю, они будут говорить в первые дни марта в трехстороннем порядке. Надеюсь, что эта встреча будет – сказал он.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий требует решений наивысшего уровня.

Я не уверен, что завтра будет четкий результат по земле и территории. По моему мнению, эти вопросы должны выйти на уровень лидеров – подытожил Президент.

Напомним

Рустем Умеров встретится с американской стороной 26 февраля для обсуждения восстановления Украины и подготовки к трехсторонней встрече с рф в начале марта. Также будут обсуждаться детали следующего обмена.