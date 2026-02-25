$43.260.03
Зеленский впервые встретился с главой МИД Ганы, обсудили оборону, агросектор и образование

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую в истории встречу с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Стороны обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве, оборонной сфере и расширение образовательных программ.

Зеленский впервые встретился с главой МИД Ганы, обсудили оборону, агросектор и образование

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории отношений с Ганой провел встречу с министром иностранных дел этой африканской страны Самуэлем Окудзето Аблаквой, говорили о сотрудничестве в сельском хозяйстве, оборонной сфере, а также о расширении программ обучения для студентов Ганы в украинских вузах. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Встретился с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Благодарю министра за этот визит, первый в истории отношений между нашими странами

- говорится в сообщении.

Президент сообщил, что на встрече обсуждались конкретные направления, в которых можно развивать сотрудничество: сельское хозяйство, оборонное сотрудничество, расширение программ для обучения студентов Ганы в университетах Украины.

Зеленский отметил, что в следующем году Гана будет председательствовать в Африканском Союзе. По его мнению, "важно реализовать этот период, чтобы углубить связи Украины и Африки".

"Подробно обсудили, как Россия рекрутирует граждан Ганы и других стран Африки для участия в войне против Украины, а также как можем этому противодействовать. Команды будут на связи по этому вопросу", - добавил президент.

"Благодарен Гане за четкую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку наших позиций в резолюциях Генассамблеи ООН", - резюмировал Зеленский.

