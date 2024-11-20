Киевщина расширяет сотрудничество с бизнесом и аграриями итальянского региона Тоскана - Кравченко рассказал детали
Киев • УНН
Председатель Киевской ОВА обсудил с представителями Тосканы создание совместной онлайн-платформы для бизнеса. Итальянские компании смогут инвестировать в различные отрасли Киевщины и помочь аграриям с внедрением инноваций.
Во время визита в Италию глава Киевской ОВА Руслан Кравченко встретился с Вице-президентом и представителями Ассоциации предпринимателей Тосканы. Их заинтересовала возможность сотрудничества с предпринимателями Киевщины в рамках онлайн платформы, где представители бизнеса, компании и производства двух регионов будут взаимодействовать, продавать свои услуги и продукты, передает УНН.
"Уже есть такая платформа с нашим побратимским штатом Вашингтон в США. Теперь работаем над реализацией такого же инструмента с Тосканой. Через две недели договорились провести онлайн встречу в расширенном формате, чтобы обсудить возможную реализацию конкретных проектов", - сообщил Руслан Кравченко.
Итальянские компании могут инвестировать в развитие инфраструктуры, производства, энергетики, агропромышленности и других отраслей, обеспечивая тысячи жителей Киевщины работой. Кроме того, итальянские инвестиции будут способствовать развитию производства, ориентированного на экспорт, что укрепит позиции Киевщины на международных рынках.
Также глава Киевской ОВА встретился с представителями аграрного сектора Тосканы.
Во время встречи обсудили насущные потребности сельхозпроизводителей Киевщины. Одна из них - после деоккупации области остается заминированной часть земель сельскохозяйственного назначения, что делает их непригодными для обработки. Кроме того, из-за постоянных обстрелов потеряна значительная часть техники.
Еще один вызов - нехватка рабочей силы. Поэтому максимальный переход на автоматизацию работ становится как никогда актуальным для аграриев пристоличного региона.
"Сельскохозяйственные производители Киевщины заинтересованы во внедрении новых современных агроинноваций, которые позволят повысить урожайность, при этом оставаться экологически и экономически экономными. Аграриям также нужна помощь в восстановлении объектов логистики. Обсудили и потребность аграриев в независимом электроснабжении. Речь идет о биогазовых установках, солнечных электростанциях, когенерационных установках. Пригласил итальянских аграриев также присоединиться к работе в рамках онлайн платформы для бизнеса", - рассказал глава КОВА.