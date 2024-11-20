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Киевщина и Тоскана углубляют сотрудничество: что обсудили руководители регионов

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Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко встретился с губернатором Тосканы Эудженио Джани. Стороны обновили меморандум о сотрудничестве и обсудили поддержку Украины в войне.

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, находясь с официальным визитом в регионе Тоскана, Италия, обсудил с губернатором региона Эудженио Джани поддержку Плана победы. Об этом Кравченко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН

Украина сегодня защищает не только свои границы, но и границы всей Европы. Эти слова услышал от своего итальянского коллеги - губернатора региона Тоскана Эудженио Джани. Это регион-побратим Киевщины и сегодня работаем над развитием нашего сотрудничества. В течение 1000 дней полномасштабного вторжения российские войска разрушают украинские города, забирают жизни обычных людей. Чтобы остановить зло и достичь справедливого мира работаем над объединением наших международных партнеров вокруг Плана победы, который представил Президент Украины Владимир Зеленский

Председатель Киевской ОГА обсудил поддержку Плана победы с Джани и представителями регионального правительства Тосканы, мэрами и представителями муниципалитетов. 

"Сегодня враг уничтожает нашу энергосистему, разрушил и повредил более 30 тыс. объектов на Киевщине. Попросил донести до каждого жителя региона, что только вместе мы можем прекратить уничтожение мирных украинских городов россиянами и убийства людей", - подчеркнул глава области.  

Во время встречи стороны обновили подписанный в режиме онлайн весной этого года Меморандум о сотрудничестве. По словам Кравченко, стороны уже активно работают над реализацией проектов в экономике и предпринимательстве; науке и культуре; бизнесе и медицине. Кстати, медучреждения Киевщины и Тосканы подписали меморандум о медицинском партнерстве. 

"Поблагодарил Эудженио Джани, правительство и народ Италии за колоссальную военную и гуманитарную помощь Украине, а также поддержку тех, кто вынужден был покинуть Украину из-за войны. На сегодня в Тоскане получили приют 15 тыс. украинцев. Пригласил господина Джани принять участие в Третьем Международном Саммите городов и регионов с участием Президента Украины весной 2025 года. Он заверил, что найдет несколько дней, чтобы посетить Украину и определить дополнительные проекты для помощи жителям нашего региона", - подытожил результаты встречи Кравченко.  

План победы Украины и сотрудничество с Киевщиной: Кравченко провел ряд встреч с должностными лицами Польши16 нояб. 2024, 13:12 • 31537 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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