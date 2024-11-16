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План победы Украины и сотрудничество с Киевщиной: Кравченко провел ряд встреч с должностными лицами Польши

План победы Украины и сотрудничество с Киевщиной: Кравченко провел ряд встреч с должностными лицами Польши

Киев  •  УНН

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Начальник Киевской ОВА провел встречи с представителями Польши по поддержке Плана победы Украины. Обсуждались вопросы безопасности, энергетические вопросы и восстановления инфраструктуры Киевщины.

Начальник Киевской ОВА обсудил важность поддержки Плана победы Украины во время двусторонних встреч с должностными лицами Польши. Он встретился с Государственным секретарем Министерства фондов развития и региональной политики Польши Яцеком Карновским и Маршалком Мазовецкого воеводства Адамом Струзиком, передает УНН.

"Достичь справедливого мира! Эта цель сегодня объединяет не только украинцев, но и наших союзников по всему миру. Остановить российского агрессора сможет комплекс решительных действий. Они прописаны в Плане победы, представленном Президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина оказалась перед значительными вызовами. Но боремся не только за свою независимость, но и за безопасность в Европе", - отметил Руслан Кравченко. 

Он добавил, что такие встречи - это всегда содержательный диалог и возможность в дальнейшем выработать конкретные решения. А также донести до обычных жителей этих регионов ключевую потребность украинцев -  справедливый мир на основе Плана победы нашего Президента.

Обсудили также вопросы безопасности и энергетики, привлечение польских коллег к восстановлению инфраструктуры Киевщины, евроинтеграционные процессы. 

"Кстати, Мазовецкое воеводство - регион-побратим Киевщины. Поэтому углубление межрегионального сотрудничества - отдельный вопрос встречи. Благодарен нашим польским друзьям за помощь! Только вместе мы сможем обеспечить мир и развитие Украины и всей Европы", - рассказал начальник Киевской ОВА. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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