План победы Украины и сотрудничество с Киевщиной: Кравченко провел ряд встреч с должностными лицами Польши
Киев • УНН
Начальник Киевской ОВА провел встречи с представителями Польши по поддержке Плана победы Украины. Обсуждались вопросы безопасности, энергетические вопросы и восстановления инфраструктуры Киевщины.
Начальник Киевской ОВА обсудил важность поддержки Плана победы Украины во время двусторонних встреч с должностными лицами Польши. Он встретился с Государственным секретарем Министерства фондов развития и региональной политики Польши Яцеком Карновским и Маршалком Мазовецкого воеводства Адамом Струзиком, передает УНН.
"Достичь справедливого мира! Эта цель сегодня объединяет не только украинцев, но и наших союзников по всему миру. Остановить российского агрессора сможет комплекс решительных действий. Они прописаны в Плане победы, представленном Президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина оказалась перед значительными вызовами. Но боремся не только за свою независимость, но и за безопасность в Европе", - отметил Руслан Кравченко.
Он добавил, что такие встречи - это всегда содержательный диалог и возможность в дальнейшем выработать конкретные решения. А также донести до обычных жителей этих регионов ключевую потребность украинцев - справедливый мир на основе Плана победы нашего Президента.
Обсудили также вопросы безопасности и энергетики, привлечение польских коллег к восстановлению инфраструктуры Киевщины, евроинтеграционные процессы.
"Кстати, Мазовецкое воеводство - регион-побратим Киевщины. Поэтому углубление межрегионального сотрудничества - отдельный вопрос встречи. Благодарен нашим польским друзьям за помощь! Только вместе мы сможем обеспечить мир и развитие Украины и всей Европы", - рассказал начальник Киевской ОВА.