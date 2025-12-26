$41.930.22
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский анонсировал обсуждение гарантий безопасности и экономических соглашений на встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Основной темой обсуждения станут документы, касающиеся гарантий безопасности для Украины, а также экономическое соглашение.

Зеленский анонсировал обсуждение гарантий безопасности и экономических соглашений на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить документы, касающиеся гарантий безопасности для Украины. Об этом Глава украинского государства сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

У нас широкая адженда, она будет на выходных, я думаю, что именно воскресенье, Флорида. Будет у нас встреча с президентом Трампом. Мы будем обсуждать именно эти документы... гарантии безопасности, а там несколько документов в этом блоке, и желательно найти возможность обсудить их все 

- заявил Зеленский.

Помимо вопросов безопасности, стороны также будут обсуждать экономическое соглашение. Зеленский уточнил, что сейчас существуют только базовые наработки, однако речь может идти о нескольких соглашениях.

Далее экономическое соглашение - там пока что базовые наработки, хотя будет несколько соглашений, и здесь надо обсудить направление 

– добавил он.

Кроме того, на вопрос журналистки, будут ли обсуждаться территориальные вопросы, Президент ответил: "Все вопросы, по которым у нас есть разногласия, точно наша сторона их поднимет".

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал 20 пунктов "базового документа об окончании войны".

Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ26.12.25, 12:07 • 15425 просмотров

Алла Киосак

Политика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида