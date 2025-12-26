Зеленский анонсировал обсуждение гарантий безопасности и экономических соглашений на встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить документы, касающиеся гарантий безопасности для Украины. Об этом Глава украинского государства сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

У нас широкая адженда, она будет на выходных, я думаю, что именно воскресенье, Флорида. Будет у нас встреча с президентом Трампом. Мы будем обсуждать именно эти документы... гарантии безопасности, а там несколько документов в этом блоке, и желательно найти возможность обсудить их все