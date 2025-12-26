Зеленский анонсировал обсуждение гарантий безопасности и экономических соглашений на встрече с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Основной темой обсуждения станут документы, касающиеся гарантий безопасности для Украины, а также экономическое соглашение.
У нас широкая адженда, она будет на выходных, я думаю, что именно воскресенье, Флорида. Будет у нас встреча с президентом Трампом. Мы будем обсуждать именно эти документы... гарантии безопасности, а там несколько документов в этом блоке, и желательно найти возможность обсудить их все
Помимо вопросов безопасности, стороны также будут обсуждать экономическое соглашение. Зеленский уточнил, что сейчас существуют только базовые наработки, однако речь может идти о нескольких соглашениях.
Далее экономическое соглашение - там пока что базовые наработки, хотя будет несколько соглашений, и здесь надо обсудить направление
Кроме того, на вопрос журналистки, будут ли обсуждаться территориальные вопросы, Президент ответил: "Все вопросы, по которым у нас есть разногласия, точно наша сторона их поднимет".
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал 20 пунктов "базового документа об окончании войны".
