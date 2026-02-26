Трьох поліцейських судитимуть за катування чоловіка у Вінниці
Київ • УНН
Через отримані травми чоловік пережив зупинку серця. Крім того, медики були змушені видалити йому селезінку.
Співробітники Офісу генпрокурора передали до суду справу щодо трьох працівників поліції у Вінниці: оперативника районного управління, а також колишнього начальника сектору і ще одного співробітника цього ж підрозділу. За версією слідства, у вересні 2023 року вони жорстоко побили чоловіка, якого підозрювали у дрібній крадіжці, передає УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Потерпілого били кулаками та гумовим кийком по животу і тиснули психологічно, щоб змусити зізнатися.
Травми виявилися дуже тяжкими: постраждалому пошкодили внутрішні органи, лікарям довелося видалити селезінку. Під час операції серце чоловіка зупинилося, але медики приблизно за 10 хвилин реанімації змогли його "запустити".
Зауважимо, у січні 2026 року цим людям оголосили підозру за статтями про катування та умисне тяжке тілесне ушкодження (ч. 2 ст. 127 та ч. 2 ст. 121 КК України). Тепер обвинувальний акт уже в суді.
Нагадаємо
Кілька днів тому Верховний Суд залишив без змін вирок двом колишнім працівникам Кагарлицького відділення поліції. Їх визнано винними у катуванні, насильницькому зникненні та зґвалтуванні, призначивши 11 років позбавлення волі.