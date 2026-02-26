$43.240.02
Эксклюзив
11:34 • 3964 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 11100 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 26628 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 42094 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 38274 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 37270 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 27224 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 20683 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 47262 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19774 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
Троих полицейских будут судить за пытки мужчины в Виннице

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Из-за полученных травм мужчина пережил остановку сердца. Кроме того, медики были вынуждены удалить ему селезенку.

Троих полицейских будут судить за пытки мужчины в Виннице
Фото: Офис генерального прокурора

Сотрудники Офиса генпрокурора передали в суд дело в отношении трех сотрудников полиции в Виннице: оперативника районного управления, а также бывшего начальника сектора и еще одного сотрудника этого же подразделения. По версии следствия, в сентябре 2023 года они жестоко избили мужчину, которого подозревали в мелкой краже, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Потерпевшего били кулаками и резиновой дубинкой по животу и давили психологически, чтобы заставить признаться.

Травмы оказались очень тяжелыми: пострадавшему повредили внутренние органы, врачам пришлось удалить селезенку. Во время операции сердце мужчины остановилось, но медики примерно за 10 минут реанимации смогли его "запустить".

Отметим, в январе 2026 года этим людям объявили подозрение по статьям о пытках и умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 121 УК Украины). Теперь обвинительный акт уже в суде.

Напомним

Несколько дней назад Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании, назначив 11 лет лишения свободы.

Александра Василенко

