Троих полицейских будут судить за пытки мужчины в Виннице
Киев • УНН
Из-за полученных травм мужчина пережил остановку сердца. Кроме того, медики были вынуждены удалить ему селезенку.
Сотрудники Офиса генпрокурора передали в суд дело в отношении трех сотрудников полиции в Виннице: оперативника районного управления, а также бывшего начальника сектора и еще одного сотрудника этого же подразделения. По версии следствия, в сентябре 2023 года они жестоко избили мужчину, которого подозревали в мелкой краже, передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Потерпевшего били кулаками и резиновой дубинкой по животу и давили психологически, чтобы заставить признаться.
Травмы оказались очень тяжелыми: пострадавшему повредили внутренние органы, врачам пришлось удалить селезенку. Во время операции сердце мужчины остановилось, но медики примерно за 10 минут реанимации смогли его "запустить".
Отметим, в январе 2026 года этим людям объявили подозрение по статьям о пытках и умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 121 УК Украины). Теперь обвинительный акт уже в суде.
Напомним
Несколько дней назад Верховный Суд оставил без изменений приговор двум бывшим сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции. Они признаны виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании, назначив 11 лет лишения свободы.