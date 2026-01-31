Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища: "Ми не дозволимо паплюжити гідність героїв"

$42.850.00
Ексклюзив
16:54 • 888 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 4084 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 5856 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 6038 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 6514 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 4152 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 10275 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17286 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
31 січня, 10:19 • 17623 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
31 січня, 10:12 • 16925 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 24579 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 53991 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 35815 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 40476 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 43707 перегляди
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища: "Ми не дозволимо паплюжити гідність героїв"

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Верховний Суд визнав незаконною передачу земельної ділянки під Національне військове меморіальне кладовище в Мархалівському лісі. Третій корпус назвав це рейдерством і закликав громадськість стати на захист кладовища.

Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища: "Ми не дозволимо паплюжити гідність героїв"

29 січня Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду. Про це пише УНН.

Деталі

 Керівниця патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова "Гайка" заявила: "Ділянка під Мархалівкою на Київщині не найкращий варіант, але це кладовище бодай працює, воно відкрите. Там поховані найбільш беззахисні герої цієї війни - невідомі солдати. Там спочивають і герої Маріуполя".

Перед яким вибором нас фактично ставить суд? Викопувати тіла тих, хто загинув за Україну? Ми точно не дозволимо паплюжити гідність загиблих героїв і плюндрувати їхні могили. Тепер це відповідальність держави - знайти правовий вихід із ситуації, створеної судовим рішенням

– заявила "Гайка".

 У корпусі закликали громадськість стати на захист Національного меморіального військового кладовища - щоб його не довелося захищати силами чинних військовослужбовців і ветеранів.

Контекст

Процес створення Національного меморіального військового кладовища (НМВК) розпочався ще навесні 2022 року з ініціативи патронатної служби "Янголи", яка тривалий час домагалася від держави гідного місця для вшанування загиблих захисників. Попри дискусії щодо вибору локації, об’єкт було відкрито під Мархалівкою на Київщині. Наразі це місце стало останнім спочинком для героїв Маріуполя та багатьох невідомих солдатів, які віддали життя за незалежність України.

Подальше функціонування меморіалу опинилося під загрозою через судові суперечки та земельні конфлікти, які патронатна служба називає "рейдерськими історіями". Останні рішення судів поставили державу та родини загиблих перед вибором, який суперечить моральним нормам – фактичною перспективою ексгумації тіл полеглих героїв. Громадські активісти та військові наголошують, що недопущення плюндрування могил тепер є прямою відповідальністю держави, яка має знайти правовий вихід із ситуації.

У НВМК заявили, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів 19.01.26, 18:55 • 3210 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
благодійність
Верховний Суд України
Україна
Маріуполь