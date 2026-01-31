Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища: "Ми не дозволимо паплюжити гідність героїв"
Київ • УНН
Верховний Суд визнав незаконною передачу земельної ділянки під Національне військове меморіальне кладовище в Мархалівському лісі. Третій корпус назвав це рейдерством і закликав громадськість стати на захист кладовища.
29 січня Верховний Суд України визнав незаконним передачу та зміну цільового призначення земельної ділянки в Мархалівському лісі на Київщині, яку передали під Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).У Третьому корпусі це рішення назвали рейдерством за межею людяності та здорового глузду. Про це пише УНН.
Деталі
Керівниця патронатної служби "Янголи" Олена Толкачова "Гайка" заявила: "Ділянка під Мархалівкою на Київщині не найкращий варіант, але це кладовище бодай працює, воно відкрите. Там поховані найбільш беззахисні герої цієї війни - невідомі солдати. Там спочивають і герої Маріуполя".
Перед яким вибором нас фактично ставить суд? Викопувати тіла тих, хто загинув за Україну? Ми точно не дозволимо паплюжити гідність загиблих героїв і плюндрувати їхні могили. Тепер це відповідальність держави - знайти правовий вихід із ситуації, створеної судовим рішенням
У корпусі закликали громадськість стати на захист Національного меморіального військового кладовища - щоб його не довелося захищати силами чинних військовослужбовців і ветеранів.
Контекст
Процес створення Національного меморіального військового кладовища (НМВК) розпочався ще навесні 2022 року з ініціативи патронатної служби "Янголи", яка тривалий час домагалася від держави гідного місця для вшанування загиблих захисників. Попри дискусії щодо вибору локації, об’єкт було відкрито під Мархалівкою на Київщині. Наразі це місце стало останнім спочинком для героїв Маріуполя та багатьох невідомих солдатів, які віддали життя за незалежність України.
Подальше функціонування меморіалу опинилося під загрозою через судові суперечки та земельні конфлікти, які патронатна служба називає "рейдерськими історіями". Останні рішення судів поставили державу та родини загиблих перед вибором, який суперечить моральним нормам – фактичною перспективою ексгумації тіл полеглих героїв. Громадські активісти та військові наголошують, що недопущення плюндрування могил тепер є прямою відповідальністю держави, яка має знайти правовий вихід із ситуації.
У НВМК заявили, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів 19.01.26, 18:55 • 3210 переглядiв