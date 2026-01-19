У НВМК заявили, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" самостійно приймає штатні кадрові рішення та не зобов’язана окремо погоджувати їх з Міністерством у справах ветеранів України. Про це йдеться у повідомленні НВМК, пише УНН.

Кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалюються керівником установи в межах наданих йому повноважень та не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України - йдеться у повідомленні.

Засоби масової інформації та інші зацікавлені сторони можуть звертатися до керівника державної установи, а також до відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, зокрема з офіційними запитами, що стосуються реалізації кадрових повноважень, у порядку, визначеному законодавством України, ідеться в повідомленні.

Також у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" запевнили,що завжди відкриті до фахового й конструктивного діалогу.

Нагадаємо

Міністерство у справах ветеранів розпочало службове розслідування щодо інформації про бронювання блогера Володимира Петрова в Національному військовому меморіальному кладовищі. Голова відомства Наталя Калмикова заявила про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді.