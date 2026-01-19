$43.180.08
Ексклюзив
16:20 • 2834 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 7572 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 10922 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 13089 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 13235 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 29623 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 30263 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17772 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23260 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31688 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
У НВМК заявили, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" самостійно приймає кадрові рішення без погодження з Міністерством у справах ветеранів. Це повідомлення з'явилося після початку службового розслідування щодо бронювання блогера Петрова.

У НВМК заявили, що не зобов’язані погоджувати кадрові рішення з Мінветеранів

Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" самостійно приймає штатні кадрові рішення та не зобов’язана окремо погоджувати їх з Міністерством у справах ветеранів України. Про це йдеться у повідомленні НВМК, пише УНН.

Кадрові рішення щодо прийняття працівників до штату державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" ухвалюються керівником установи в межах наданих йому повноважень та не потребують окремого погодження з Міністерством у справах ветеранів України

- йдеться у повідомленні.

Засоби масової інформації та інші зацікавлені сторони можуть звертатися до керівника державної установи, а також до відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій, зокрема з офіційними запитами, що стосуються реалізації кадрових повноважень, у порядку, визначеному законодавством України, ідеться в повідомленні.

Також у ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" запевнили,що завжди відкриті до фахового й конструктивного діалогу.

Нагадаємо

Міністерство у справах ветеранів розпочало службове розслідування щодо інформації про бронювання блогера Володимира Петрова в Національному військовому меморіальному кладовищі. Голова відомства Наталя Калмикова заявила про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Блогери
Наталія Калмикова
Верховна Рада України