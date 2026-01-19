В НВМК заявили, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" самостоятельно принимает штатные кадровые решения и не обязано отдельно согласовывать их с Министерством по делам ветеранов Украины. Об этом говорится в сообщении НВМК, пишет УНН.

Кадровые решения о приеме работников в штат государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" принимаются руководителем учреждения в пределах предоставленных ему полномочий и не требуют отдельного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины - говорится в сообщении.

Средства массовой информации и другие заинтересованные стороны могут обращаться к руководителю государственного учреждения, а также в отдел по вопросам коммуникаций и информационных технологий, в частности с официальными запросами, касающимися реализации кадровых полномочий, в порядке, определенном законодательством Украины, говорится в сообщении.

Также в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" заверили, что всегда открыты к профессиональному и конструктивному диалогу.

Напомним

Министерство по делам ветеранов начало служебное расследование относительно информации о бронировании блогера Владимира Петрова в Национальном военном мемориальном кладбище. Глава ведомства Наталья Калмыкова заявила об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.