В НВМК заявили, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
16:20 • 2332 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 6814 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 10491 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 12606 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 13014 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 29309 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 30026 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17743 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23225 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31622 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 21917 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 24692 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 44520 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 23171 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 16269 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 12610 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 29312 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 30030 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 44683 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 69133 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 6318 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 24829 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 22053 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 29059 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 41346 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Боинг 747

В НВМК заявили, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" самостоятельно принимает кадровые решения без согласования с Министерством по делам ветеранов. Это сообщение появилось после начала служебного расследования относительно бронирования блогера Петрова.

В НВМК заявили, что не обязаны согласовывать кадровые решения с Минветеранов

Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" самостоятельно принимает штатные кадровые решения и не обязано отдельно согласовывать их с Министерством по делам ветеранов Украины. Об этом говорится в сообщении НВМК, пишет УНН.

Кадровые решения о приеме работников в штат государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" принимаются руководителем учреждения в пределах предоставленных ему полномочий и не требуют отдельного согласования с Министерством по делам ветеранов Украины

- говорится в сообщении.

Средства массовой информации и другие заинтересованные стороны могут обращаться к руководителю государственного учреждения, а также в отдел по вопросам коммуникаций и информационных технологий, в частности с официальными запросами, касающимися реализации кадровых полномочий, в порядке, определенном законодательством Украины, говорится в сообщении.

Также в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище" заверили, что всегда открыты к профессиональному и конструктивному диалогу.

Напомним

Министерство по делам ветеранов начало служебное расследование относительно информации о бронировании блогера Владимира Петрова в Национальном военном мемориальном кладбище. Глава ведомства Наталья Калмыкова заявила об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Блогеры
Наталья Калмыкова
Верховная Рада