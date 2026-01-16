Фейкове "бронювання" від мобілізації: Мінветеранів розпочало службову перевірку

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 1894 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 2584 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 8096 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 15746 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 21372 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 22340 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 32987 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 36768 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 75254 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 84899 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 13479 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 16816 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 14424 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 11100 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 9192 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 25603 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 57814 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 75254 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 84899 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 69804 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 1692 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 15453 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 27725 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 49099 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 82651 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social
Дипломатка

Фейкове "бронювання" від мобілізації: Мінветеранів розпочало службову перевірку

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Міністерство у справах ветеранів розпочало службове розслідування щодо інформації про бронювання блогера Володимира Петрова в Національному військовому меморіальному кладовищі. Голова відомства Наталя Калмикова заявила про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Фейкове "бронювання" від мобілізації: Мінветеранів розпочало службову перевірку
Фото: Міністерство у справі ветеранів України

Міністерство України у справах ветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання блогера Володимира Петрова в Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила голова відомства Наталя Калмикова, передає УНН.

Деталі

За словами Калмикової, у міністерстві розпочали відповідне службове розслідування.

Що стосується бронювань на НВМК, ми розпочали службове розслідування для того, щоб виявити, якщо є такі факти, недотримання законодавства у сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану

- заявила Калмикова.

Контекст

15 січня народні депутати України викликали на доповідь в Верховну Раду голову міністерства у справах ветеранів Наталію Калмикову. Причина виклику - використання Національного військового меморіального кладовище для надання фейкової броні від мобілізації, зокрема, ведучим YouTube-каналу "Ісландія" Сергію Іванову і Володимиру Петрову.

До того народний депутат Ярослав Желєзняк випустив відео на власному YouTube-каналі, де розповідає, що ведучі YouTube-каналу "Ісландія" Сергій Іванов і Володимир Петров мають бронювання від мобілізації в ряди Сил оборони, на що витрачають гроші платників податків.

За даними Желєзняка, Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", тоді як Іванов працює в "Енергоатомі".

Нагадаємо

10 листопада 2025 року НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

Цей скандал призвів до відставки міністра юстиції Германа Галущенка, який до того був міністром енергетики, а також його наступниці в Міненерго Світлани Гринчук. Обидва рішення ухвалила Верховна Рада 19 листопада 2025 року.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Енергоатом
Енергетика
Обшук
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Блогери
Світлана Гринчук
Наталія Калмикова
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Герман Галущенко
Україна