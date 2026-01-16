Фейковое "бронирование" от мобилизации: Минветеранов начало служебную проверку

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 3108 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 4640 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 10315 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 17883 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 23251 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 22978 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 33571 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37040 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 76050 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 85657 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 14057 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 17428 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 14987 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения07:17 • 12879 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 10118 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 26328 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 58493 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 76050 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 85656 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 70400 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Чешская Республика
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 2284 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 15786 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 28032 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 49396 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 82940 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дипломатка

Фейковое "бронирование" от мобилизации: Минветеранов начало служебную проверку

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Министерство по делам ветеранов начало служебное расследование относительно информации о бронировании блогера Владимира Петрова в Национальном военном мемориальном кладбище. Глава ведомства Наталья Калмыкова заявила об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Фейковое "бронирование" от мобилизации: Минветеранов начало служебную проверку
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Министерство Украины по делам ветеранов начало служебное расследование по информации о бронировании блогера Владимира Петрова в Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила глава ведомства Наталья Калмыкова, передает УНН.

Детали

По словам Калмыковой, в министерстве начали соответствующее служебное расследование.

Что касается бронирований на НВМК, мы начали служебное расследование для того, чтобы выявить, если есть такие факты, несоблюдение законодательства в сфере бронирования во время мобилизации и военного положения

- заявила Калмыкова.

Контекст

15 января народные депутаты Украины вызвали на доклад в Верховную Раду главу министерства по делам ветеранов Наталью Калмыкову. Причина вызова - использование Национального военного мемориального кладбища для предоставления фейковой брони от мобилизации, в частности, ведущим YouTube-канала "Исландия" Сергею Иванову и Владимиру Петрову.

До того народный депутат Ярослав Железняк выпустил видео на собственном YouTube-канале, где рассказывает, что ведущие YouTube-канала "Исландия" Сергей Иванов и Владимир Петров имеют бронирование от мобилизации в ряды Сил обороны, на что тратят деньги налогоплательщиков.

По данным Железняка, Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище", тогда как Иванов работает в "Энергоатоме".

Напомним

10 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Этот скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко, который до того был министром энергетики, а также его преемницы в Минэнерго Светланы Гринчук. Оба решения приняла Верховная Рада 19 ноября 2025 года.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Энергоатом
Энергетика
Обыск
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Блогеры
Светлана Гринчук
Наталья Калмыкова
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Герман Галущенко
Украина