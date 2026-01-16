Фейковое "бронирование" от мобилизации: Минветеранов начало служебную проверку

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Министерство Украины по делам ветеранов начало служебное расследование по информации о бронировании блогера Владимира Петрова в Национальном военном мемориальном кладбище. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила глава ведомства Наталья Калмыкова, передает УНН.

Детали

По словам Калмыковой, в министерстве начали соответствующее служебное расследование.

Что касается бронирований на НВМК, мы начали служебное расследование для того, чтобы выявить, если есть такие факты, несоблюдение законодательства в сфере бронирования во время мобилизации и военного положения - заявила Калмыкова.

Контекст

15 января народные депутаты Украины вызвали на доклад в Верховную Раду главу министерства по делам ветеранов Наталью Калмыкову. Причина вызова - использование Национального военного мемориального кладбища для предоставления фейковой брони от мобилизации, в частности, ведущим YouTube-канала "Исландия" Сергею Иванову и Владимиру Петрову.

До того народный депутат Ярослав Железняк выпустил видео на собственном YouTube-канале, где рассказывает, что ведущие YouTube-канала "Исландия" Сергей Иванов и Владимир Петров имеют бронирование от мобилизации в ряды Сил обороны, на что тратят деньги налогоплательщиков.

По данным Железняка, Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище", тогда как Иванов работает в "Энергоатоме".

Напомним

10 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

Этот скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко, который до того был министром энергетики, а также его преемницы в Минэнерго Светланы Гринчук. Оба решения приняла Верховная Рада 19 ноября 2025 года.