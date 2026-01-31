Третий армейский корпус встал на защиту военного мемориального кладбища: "Мы не позволим осквернять достоинство героев"
Верховный Суд признал незаконной передачу земельного участка под Национальное военное мемориальное кладбище в Мархалевском лесу. Третий корпус назвал это рейдерством и призвал общественность встать на защиту кладбища.
29 января Верховный Суд Украины признал незаконной передачу и изменение целевого назначения земельного участка в Мархалевском лесу на Киевщине, который передали под Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК). В Третьем корпусе это решение назвали рейдерством за гранью человечности и здравого смысла. Об этом пишет УНН.
Руководитель патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева "Гайка" заявила: "Участок под Мархалевкой на Киевщине не лучший вариант, но это кладбище хотя бы работает, оно открыто. Там похоронены самые беззащитные герои этой войны - неизвестные солдаты. Там покоятся и герои Мариуполя".
Перед каким выбором нас фактически ставит суд? Выкапывать тела тех, кто погиб за Украину? Мы точно не позволим осквернять достоинство погибших героев и осквернять их могилы. Теперь это ответственность государства - найти правовой выход из ситуации, созданной судебным решением
В корпусе призвали общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища - чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов.
Процесс создания Национального мемориального военного кладбища (НМВК) начался еще весной 2022 года по инициативе патронатной службы "Ангелы", которая долгое время добивалась от государства достойного места для чествования погибших защитников. Несмотря на дискуссии относительно выбора локации, объект был открыт под Мархалевкой на Киевщине. Сейчас это место стало последним пристанищем для героев Мариуполя и многих неизвестных солдат, отдавших жизнь за независимость Украины.
Дальнейшее функционирование мемориала оказалось под угрозой из-за судебных споров и земельных конфликтов, которые патронатная служба называет "рейдерскими историями". Последние решения судов поставили государство и семьи погибших перед выбором, который противоречит моральным нормам – фактической перспективой эксгумации тел павших героев. Общественные активисты и военные подчеркивают, что недопущение осквернения могил теперь является прямой ответственностью государства, которое должно найти правовой выход из ситуации.
