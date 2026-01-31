$42.850.00
Эксклюзив
16:54 • 894 просмотра
14:50 • 5868 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
15:43 • 4094 просмотра
13:12 • 6522 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
14:50 • 5868 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 6050 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 6522 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 4156 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 10275 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17287 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19 • 17624 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
31 января, 10:12 • 16925 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Третий армейский корпус встал на защиту военного мемориального кладбища: "Мы не позволим осквернять достоинство героев"

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Верховный Суд признал незаконной передачу земельного участка под Национальное военное мемориальное кладбище в Мархалевском лесу. Третий корпус назвал это рейдерством и призвал общественность встать на защиту кладбища.

Третий армейский корпус встал на защиту военного мемориального кладбища: "Мы не позволим осквернять достоинство героев"

29 января Верховный Суд Украины признал незаконной передачу и изменение целевого назначения земельного участка в Мархалевском лесу на Киевщине, который передали под Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК). В Третьем корпусе это решение назвали рейдерством за гранью человечности и здравого смысла. Об этом пишет УНН.

Подробности

 Руководитель патронатной службы "Ангелы" Елена Толкачева "Гайка" заявила: "Участок под Мархалевкой на Киевщине не лучший вариант, но это кладбище хотя бы работает, оно открыто. Там похоронены самые беззащитные герои этой войны - неизвестные солдаты. Там покоятся и герои Мариуполя".

Перед каким выбором нас фактически ставит суд? Выкапывать тела тех, кто погиб за Украину? Мы точно не позволим осквернять достоинство погибших героев и осквернять их могилы. Теперь это ответственность государства - найти правовой выход из ситуации, созданной судебным решением

– заявила "Гайка".

 В корпусе призвали общественность встать на защиту Национального мемориального военного кладбища - чтобы его не пришлось защищать силами действующих военнослужащих и ветеранов.

Контекст

Процесс создания Национального мемориального военного кладбища (НМВК) начался еще весной 2022 года по инициативе патронатной службы "Ангелы", которая долгое время добивалась от государства достойного места для чествования погибших защитников. Несмотря на дискуссии относительно выбора локации, объект был открыт под Мархалевкой на Киевщине. Сейчас это место стало последним пристанищем для героев Мариуполя и многих неизвестных солдат, отдавших жизнь за независимость Украины.

Дальнейшее функционирование мемориала оказалось под угрозой из-за судебных споров и земельных конфликтов, которые патронатная служба называет "рейдерскими историями". Последние решения судов поставили государство и семьи погибших перед выбором, который противоречит моральным нормам – фактической перспективой эксгумации тел павших героев. Общественные активисты и военные подчеркивают, что недопущение осквернения могил теперь является прямой ответственностью государства, которое должно найти правовой выход из ситуации.

Степан Гафтко

