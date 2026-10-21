Федерація профпілок зможе домагатися перегляду закону про безпеку працівників на роботі навіть після набрання ним чинності - юристка

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Федерація профспілок України зможе й надалі домагатися перегляду спірних положень закону про безпеку працівників на роботі, навіть якщо він набере чинності в нинішній редакції. Для цього передбачені законодавчі механізми, а за наявності відповідних підстав - конституційний контроль і судовий захист. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила адвокатка, засновниця ТОВ "Юридична компанія "ЛОДЖІК" Валерія Одинцова.

Чому ФПУ вимагає перегляду закону

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі". Однак голова Федерації профспілок України Сергій Бизов повідомив, що проголосований парламентом законопроєкт містить положення, які можуть послабити захист працівників. За його словами, йдеться про ризики для безпеки на виробництві, компенсацій постраждалим і соціальних гарантій для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах.

Спільний представницький орган об’єднань профспілок 19 жовтня звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати цей закон.

Як профспілки можуть домогтися змін до закону

Якщо закон набере чинності без змін, профспілки зможуть просувати його перегляд через Верховну Раду. Для цього вони можуть підготувати пропозиції до спірних положень і звернутися до народних депутатів, профільного комітету або Кабінету Міністрів.

Профспілки не наділені правом законодавчої ініціативи, однак можуть брати участь в обговоренні законодавчих змін, подавати експертні висновки та домагатися врахування своєї позиції. Цей механізм дає змогу змінити або скасувати окремі норми навіть за відсутності підстав для визнання їх неконституційними - пояснила юристка Валерія Одинцова.

За її словами, ще один шлях - ініціювати перевірку спірних положень на відповідність Конституції України. Зокрема, йдеться про статтю 22, яка забороняє звужувати зміст та обсяг наявних прав і свобод під час ухвалення нових законів або внесення змін до чинних.

Водночас профспілки не мають права самостійно звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо закону, однак можуть звернутися до уповноважених суб’єктів, визначених статтею 150 Конституції України, зокрема до народних депутатів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або Верховного Суду, з пропозицією ініціювати перевірку відповідних положень - пояснила юристка.

Вона також нагадала про механізм конституційної скарги. Однак він має чіткі умови застосування: зокрема, оскаржуване положення закону має бути застосоване в остаточному судовому рішенні у справі особи, яка звертається до Конституційного Суду. Тому профспілки не можуть використати цей механізм для абстрактного оскарження закону в інтересах усіх працівників.

За словами Валерії Одинцової, якщо застосування закону призведе до порушення трудових прав, профспілки зможуть захищати інтереси своїх членів у судовому порядку. Залежно від обставин це може стосуватися оскарження неправомірних дій роботодавця, стягнення належних виплат або поновлення порушених прав.

Крім того, за наявності відповідних підстав профспілки можуть використовувати міжнародні механізми контролю за дотриманням трудових стандартів, зокрема процедури Міжнародної організації праці.

Отже, набрання Законом №10147 чинності не позбавлятиме профспілки можливості вимагати перегляду його положень. Водночас для зміни норм, які звужують права та соціальні гарантії працівників, основним механізмом буде законодавча процедура, тоді як у разі обґрунтованих сумнівів щодо їхньої конституційності або фактичного порушення прав можуть застосовуватися відповідні механізми конституційного контролю та судового захисту - підсумувала Валерія Одинцова.

ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето