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ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето

Київ • УНН

 • 2866 перегляди

ФПУ закликає ветувати закон про безпеку праці. Юристи пояснили, як відбувається повторний розгляд документа та як профспілки можуть домагатися врахування своїх зауважень.

ФПУ вимагає перегляду закону про безпеку працівників на роботі: що може змінити президентське вето
Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Федерація профспілок України наполягає на перегляді закону про безпеку працівників на роботі, який може звузити права та соціальні гарантії працівників. Накладення президентом вето зобовʼяже Верховну Раду повторно розглянути документ і відкриє можливість для доопрацювання його положень. Як профспілки можуть долучитися до цього процесу, пояснили в коментарях УНН юристи.

Чому ФПУ просить ветувати закон

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі". Однак голова Федерації профспілок України Сергій Бизов повідомив, що проголосований парламентом законопроєкт містить положення, які можуть послабити захист працівників. За його словами, йдеться про ризики для безпеки на виробництві, компенсацій постраждалим і соціальних гарантій для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах.

Спільний представницький орган об’єднань профспілок 19 жовтня звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати цей закон.

Що означатиме вето

За словами юристки, засновниці ТОВ "Юридична компанія "ЛОДЖІК" Валерії Одинцової, відповідно до статті 94 Конституції України, вето президента зобов’язує Верховну Раду повторно розглянути закон.

Зі змісту статті 94 Конституції України вбачається, що вето президента України (повернення закону з мотивованими зауваженнями) зобов’язує Верховну Раду повторно розглянути закон №10147. Це означає, що спірні положення будуть гарантовано винесені на повторне обговорення парламенту. Проте результати цього розгляду залежать від голосування народних депутатів

- зазначила вона.

Як пояснив СЕО юридичної компанії "Болінський і команда" Святослав Болінський, після повернення закону зауваження президента передають до профільного комітету Верховної Ради.

Профільний комітет розглядає пропозиції президента, а Верховна Рада голосує протягом 30 днів

- зазначив Святослав Болінський.

За словами юристів, під час повторного розгляду Верховна Рада може погодитися з пропозиціями президента й ухвалити закон із відповідними змінами. Для цього потрібна більшість від конституційного складу парламенту - щонайменше 226 голосів.

Інший варіант - подолання президентського вето. Для повторного ухвалення закону в попередній редакції необхідно не менш як 300 голосів. У такому разі президент зобов’язаний підписати закон.

Якщо ж парламент не підтримав зауваження президента, але водночас не зміг зібрати достатньо голосів, щоб подолати його вето, закон відправляють на доопрацювання або вважають відхиленим повністю.

Юристи також зазначають, що профспілки можуть брати участь в обговоренні законопроєкту в комітеті, але лише в межах пропозицій президента.

Валерія Одинцова додала, що оскільки профспілки не мають права прямої законодавчої ініціативи, відповідні зміни вони можуть просувати через народних депутатів. Також, за її словами, профспілки можуть ініціювати офіційні консультації з Урядом та Офісом Президента на майданчику Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Нагадаємо

Застереження Федерації профспілок щодо окремих положень закону "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі" підтримали також у міжфракційному депутатському об’єднанні "Профспілки України". Народний депутат, голова обʼєднання Андрій Клочко заявив, що закон неідеальний, адже йдеться про можливе звуження соціальних гарантій для працівників, зайнятих у важких і шкідливих умовах. Водночас він наголосив на важливості євроінтеграційної мети документа та необхідності подальшого діалогу щодо його вдосконалення.

Євген Царенко

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