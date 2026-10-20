ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Федерация профсоюзов Украины настаивает на пересмотре закона о безопасности работников на рабочем месте, который может сузить права и социальные гарантии работников. Наложение президентом вето обяжет Верховную Раду повторно рассмотреть документ и откроет возможность для доработки его положений. Как профсоюзы могут присоединиться к этому процессу, юристы объяснили в комментариях УНН.

Почему ФПУ просит наложить вето на закон

Верховная Рада 12 октября приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте". Однако глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов сообщил, что проголосованный парламентом законопроект содержит положения, которые могут ослабить защиту работников. По его словам, речь идет о рисках для безопасности на производстве, компенсациях пострадавшим и социальных гарантиях для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях.

Совместный представительский орган объединений профсоюзов 19 октября обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на этот закон.

Что будет означать вето

По словам юриста, основательницы ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Валерии Одинцовой, в соответствии со статьей 94 Конституции Украины вето президента обязывает Верховную Раду повторно рассмотреть закон.

Из содержания статьи 94 Конституции Украины следует, что вето президента Украины (возвращение закона с мотивированными замечаниями) обязывает Верховную Раду повторно рассмотреть закон №10147. Это означает, что спорные положения гарантированно будут вынесены на повторное обсуждение парламента. Однако результаты этого рассмотрения зависят от голосования народных депутатов - отметила она.

Как объяснил CEO юридической компании "Болинский и команда" Святослав Болинский, после возвращения закона замечания президента передаются в профильный комитет Верховной Рады.

Профильный комитет рассматривает предложения президента, а Верховная Рада голосует в течение 30 дней - отметил Святослав Болинский.

По словам юристов, во время повторного рассмотрения Верховная Рада может согласиться с предложениями президента и принять закон с соответствующими изменениями. Для этого необходимо большинство от конституционного состава парламента — не менее 226 голосов.

Другой вариант — преодоление президентского вето. Для повторного принятия закона в предыдущей редакции необходимо не менее 300 голосов. В таком случае президент обязан подписать закон.

Если же парламент не поддержал замечания президента, но при этом не смог собрать достаточное количество голосов для преодоления его вето, закон направляют на доработку или считают полностью отклоненным.

Юристы также отмечают, что профсоюзы могут участвовать в обсуждении законопроекта в комитете, но только в пределах предложений президента.

Валерия Одинцова добавила, что поскольку профсоюзы не имеют права прямой законодательной инициативы, соответствующие изменения они могут продвигать через народных депутатов. Также, по ее словам, профсоюзы могут инициировать официальные консультации с Правительством и Офисом Президента на площадке Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Напомним

Предостережения Федерации профсоюзов относительно отдельных положений закона "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте" также поддержали в межфракционном депутатском объединении "Профсоюзы Украины". Народный депутат, глава объединения Андрей Клочко заявил, что закон неидеален, поскольку речь идет о возможном сужении социальных гарантий для работников, занятых в тяжелых и вредных условиях. В то же время он подчеркнул важность евроинтеграционной цели документа и необходимость дальнейшего диалога относительно его совершенствования.