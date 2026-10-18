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У парламентському об’єднанні підтримали застереження ФПУ щодо нового закону про безпеку працівників

Київ • УНН

 • 7816 перегляди

У ФПУ попереджають про можливе звуження соціальних гарантій працівників. Нардеп Андрій Клочко визнав ці застереження обґрунтованими та заявив про необхідність оцінити наслідки нового закону.

У парламентському об’єднанні підтримали застереження ФПУ щодо нового закону про безпеку працівників

Застереження Федерації профспілок щодо окремих положень закону "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі" є небезпідставними, адже йдеться про можливе звуження соціальних гарантій для працівників, зайнятих у важких і шкідливих умовах. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат, голова міжфракційного депутатського об’єднання "Профспілки України" Андрій Клочко.

Деталі

Клочко погоджується з позицією ФПУ щодо окремих положень закону. Водночас він наголосив на важливості євроінтеграційної мети документа та необхідності подальшого діалогу щодо його вдосконалення.

Ухвалений закон не ідеальний, і про це слід говорити відверто. Але важливо розуміти контекст. Це євроінтеграційний закон, який імплементує рамкову Директиву ЄС 89/391/ЄЕС - основу, на якій у Європі ґрунтується законодавство у сфері безпеки праці. Його суть - перехід від моделі "наглядач і порушник" до ризикоорієнтованого підходу: роботодавець зобов'язаний системно оцінювати професійні ризики і запобігати їм, а не лише реагувати на наслідки

- зазначив нардеп.

Він додав, що під час підготовки остаточної редакції позиції профспілок, роботодавців, уряду та парламентських комітетів не в усьому збігалися, а тому фінальний документ можна назвати компромісом між "як хотілося б" і "як можливо було ухвалити". 

Водночас нардеп підтримав застереження профспілок щодо збереження пільг і гарантій для працівників шкідливих виробництв.

У цьому питанні солідарний з позицією профспілок. Хтось вважає систему доплат, додаткових відпусток і скороченого робочого часу застарілою, але потрібно зважати на наші реалії: стан виробничих фондів, рівень травматизму, практику, що складалася десятиліттями. Гарантії для людей, які щодня працюють у шкідливих умовах, не можна прибирати раніше, ніж реально покращаться самі умови

- наголосив Андрій Клочко.

Він також зазначив, що на ризики звуження окремих гарантій звертало увагу Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради. За словами Андрія Клочка, він вивчав і позиції галузевих профспілок, зокрема профспілки металургів.

На жаль, предметний діалог відбувся вже тоді, коли законопроєкт був готовий до другого читання. На тому етапі вибір був жорсткий: ухвалювати в редакції комітету - або відхиляти чи направляти на повторне друге читання і зривати графік ухвалення євроінтеграційних законів. Зупиняти рух до ЄС було б більшою помилкою

- пояснив він.

Андрій Клочко вважає, що надалі необхідно оцінити, як працюватимуть нові механізми та чи справдяться побоювання щодо становища працівників.

Якщо моніторинг покаже реальне погіршення становища працівників, законодавчі зміни будуть ініційовані

- заявив депутат.

Майданчиком для напрацювання пропозицій він назвав міжфракційне депутатське об’єднання "Профспілки України" та Національну тристоронню соціально-економічну раду, до якої входять представники держави, роботодавців і профспілок.

Додатково

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі". Однак голова Федерації профспілок України Сергій Бизов повідомив, що проголосований парламентом законопроєкт містить положення, які можуть послабити захист працівників. За його словами, йдеться про ризики для безпеки на виробництві, компенсацій постраждалим і соціальних гарантій для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах.

Євген Царенко

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