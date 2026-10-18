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Financial Times
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В парламентском объединении поддержали предостережения ФПУ относительно нового закона о безопасности работников

Киев • УНН

 • 15393 просмотра

В ФПУ предупреждают о возможном сужении социальных гарантий работников. Народный депутат Андрей Клочко признал эти предостережения обоснованными и заявил о необходимости оценить последствия нового закона.

В парламентском объединении поддержали предостережения ФПУ относительно нового закона о безопасности работников

Предостережения Федерации профсоюзов относительно отдельных положений закона "О безопасности и здоровье работников на работе" небезосновательны, поскольку речь идет о возможном сужении социальных гарантий для работников, занятых в тяжелых и вредных условиях. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат, глава межфракционного депутатского объединения "Профсоюзы Украины" Андрей Клочко.

Детали

Клочко соглашается с позицией ФПУ относительно отдельных положений закона. В то же время он подчеркнул важность евроинтеграционной цели документа и необходимость дальнейшего диалога относительно его совершенствования.

Принятый закон не идеален, и об этом следует говорить откровенно. Но важно понимать контекст. Это евроинтеграционный закон, который имплементирует рамочную Директиву ЕС 89/391/ЕЭС — основу, на которой в Европе базируется законодательство в сфере безопасности труда. Его суть — переход от модели "надзиратель и нарушитель" к риск-ориентированному подходу: работодатель обязан системно оценивать профессиональные риски и предотвращать их, а не только реагировать на последствия

— отметил нардеп.

Он добавил, что при подготовке окончательной редакции позиции профсоюзов, работодателей, правительства и парламентских комитетов не во всем совпадали, поэтому финальный документ можно назвать компромиссом между "как хотелось бы" и "как было возможно принять". 

В то же время нардеп поддержал предостережения профсоюзов относительно сохранения льгот и гарантий для работников вредных производств.

В этом вопросе я солидарен с позицией профсоюзов. Кто-то считает систему доплат, дополнительных отпусков и сокращенного рабочего времени устаревшей, но необходимо учитывать наши реалии: состояние производственных фондов, уровень травматизма, практику, складывавшуюся десятилетиями. Гарантии для людей, которые ежедневно работают во вредных условиях, нельзя отменять раньше, чем реально улучшатся сами условия

— подчеркнул Андрей Клочко.

Он также отметил, что на риски сужения отдельных гарантий обращало внимание Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады. По словам Андрея Клочко, он изучал и позиции отраслевых профсоюзов, в частности профсоюза металлургов.

К сожалению, предметный диалог состоялся уже тогда, когда законопроект был готов ко второму чтению. На том этапе выбор был жестким: принимать в редакции комитета — или отклонять либо направлять на повторное второе чтение и срывать график принятия евроинтеграционных законов. Останавливать движение к ЕС было бы большей ошибкой

— объяснил он.

Андрей Клочко считает, что в дальнейшем необходимо оценить, как будут работать новые механизмы и оправдаются ли опасения относительно положения работников.

Если мониторинг покажет реальное ухудшение положения работников, законодательные изменения будут инициированы

— заявил депутат.

Площадкой для выработки предложений он назвал межфракционное депутатское объединение "Профсоюзы Украины" и Национальный трехсторонний социально-экономический совет, в который входят представители государства, работодателей и профсоюзов.

Дополнительно

Верховная Рада 12 октября приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе". Однако глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов сообщил, что проголосованный парламентом законопроект содержит положения, которые могут ослабить защиту работников. По его словам, речь идет о рисках для безопасности на производстве, компенсаций пострадавшим и социальных гарантий для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях.

Евгений Царенко

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