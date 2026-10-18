В парламентском объединении поддержали предостережения ФПУ относительно нового закона о безопасности работников
Киев • УНН
В ФПУ предупреждают о возможном сужении социальных гарантий работников. Народный депутат Андрей Клочко признал эти предостережения обоснованными и заявил о необходимости оценить последствия нового закона.
Предостережения Федерации профсоюзов относительно отдельных положений закона "О безопасности и здоровье работников на работе" небезосновательны, поскольку речь идет о возможном сужении социальных гарантий для работников, занятых в тяжелых и вредных условиях. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат, глава межфракционного депутатского объединения "Профсоюзы Украины" Андрей Клочко.
Детали
Клочко соглашается с позицией ФПУ относительно отдельных положений закона. В то же время он подчеркнул важность евроинтеграционной цели документа и необходимость дальнейшего диалога относительно его совершенствования.
Принятый закон не идеален, и об этом следует говорить откровенно. Но важно понимать контекст. Это евроинтеграционный закон, который имплементирует рамочную Директиву ЕС 89/391/ЕЭС — основу, на которой в Европе базируется законодательство в сфере безопасности труда. Его суть — переход от модели "надзиратель и нарушитель" к риск-ориентированному подходу: работодатель обязан системно оценивать профессиональные риски и предотвращать их, а не только реагировать на последствия
Он добавил, что при подготовке окончательной редакции позиции профсоюзов, работодателей, правительства и парламентских комитетов не во всем совпадали, поэтому финальный документ можно назвать компромиссом между "как хотелось бы" и "как было возможно принять".
В то же время нардеп поддержал предостережения профсоюзов относительно сохранения льгот и гарантий для работников вредных производств.
В этом вопросе я солидарен с позицией профсоюзов. Кто-то считает систему доплат, дополнительных отпусков и сокращенного рабочего времени устаревшей, но необходимо учитывать наши реалии: состояние производственных фондов, уровень травматизма, практику, складывавшуюся десятилетиями. Гарантии для людей, которые ежедневно работают во вредных условиях, нельзя отменять раньше, чем реально улучшатся сами условия
Он также отметил, что на риски сужения отдельных гарантий обращало внимание Главное юридическое управление Аппарата Верховной Рады. По словам Андрея Клочко, он изучал и позиции отраслевых профсоюзов, в частности профсоюза металлургов.
К сожалению, предметный диалог состоялся уже тогда, когда законопроект был готов ко второму чтению. На том этапе выбор был жестким: принимать в редакции комитета — или отклонять либо направлять на повторное второе чтение и срывать график принятия евроинтеграционных законов. Останавливать движение к ЕС было бы большей ошибкой
Андрей Клочко считает, что в дальнейшем необходимо оценить, как будут работать новые механизмы и оправдаются ли опасения относительно положения работников.
Если мониторинг покажет реальное ухудшение положения работников, законодательные изменения будут инициированы
Площадкой для выработки предложений он назвал межфракционное депутатское объединение "Профсоюзы Украины" и Национальный трехсторонний социально-экономический совет, в который входят представители государства, работодателей и профсоюзов.
Дополнительно
Верховная Рада 12 октября приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе". Однако глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов сообщил, что проголосованный парламентом законопроект содержит положения, которые могут ослабить защиту работников. По его словам, речь идет о рисках для безопасности на производстве, компенсаций пострадавшим и социальных гарантий для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях.