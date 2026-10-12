Рада ухвалила закон про безпеку працівників на роботі - що передбачається
Київ • УНН
Законопроєкт №10147 підтримали 246 депутатів. Він запроваджує європейські правила управління виробничими ризиками та облік інцидентів.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який наближає українське законодавство до європейських стандартів і реформує національну систему управління охороною праці. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.
Деталі
Законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі", підтримали у другому читанні та в цілому 246 народних депутатів.
Відповідно до проєкту закону, для працівників, зайнятих на роботах в умовах праці підвищеної небезпеки та/або із шкідливими професійними факторами, можуть встановлюватися гарантії, пільги і компенсації, зокрема, але не виключно, щодо безоплатного забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням, водою, оплачуваних перерв при перевищенні гранично допустимих рівнів температури, скорочення тривалості робочого часу, додаткової оплачуваної відпустки, пенсійного забезпечення на пільгових умовах, оплати праці в підвищеному розмірі.
Законопроєкт встановлює обов’язок для роботодавця вести облік усіх інцидентів, з’ясовувати причини їх виникнення та документувати відомості про них.
Порядок ведення обліку інцидентів визначається роботодавцем з урахуванням примірного положення, затвердженого МОЗ та Держслужбою з питань праці.
Також роботодавець повинен повідомляти про настання нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вести їх облік, проводити їх розслідування та інформувати про результати таких розслідувань.
Інформація щодо професійних захворювань вноситься до електронної системи епідеміологічного нагляду та передається до інформаційної платформи громадського здоров’я Україні.
Як повідомили у Верховній Раді, даний законопроєкт є "євроінтеграційним" та передбачає запровадження в Україні нової системи запобігання виробничим ризикам, що заснована на визначених Директивою Ради №89/391/ЄЕС принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними.
Нагадаємо
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою позбавив Державну службу України з питань праці невластивих функцій. Натомість Держпраці більше зосередиться на безпеці людей на роботі, дотриманні трудових прав і підтримці чесних правил на ринку праці.