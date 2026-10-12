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Рада приняла закон о безопасности работников на работе — что предусматривается

Киев • УНН

 • 1386 просмотра

Законопроект №10147 поддержали 246 депутатов. Он вводит европейские правила управления производственными рисками и учета инцидентов.

Рада приняла закон о безопасности работников на работе — что предусматривается

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который приближает украинское законодательство к европейским стандартам и реформирует национальную систему управления охраной труда. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №10147 «О безопасности и здоровье работников на работе» поддержали во втором чтении и в целом 246 народных депутатов.

Согласно законопроекту, для работников, занятых на работах в условиях повышенной опасности и/или с вредными профессиональными факторами, могут устанавливаться гарантии, льготы и компенсации, в частности, но не исключительно, в отношении бесплатного обеспечения лечебно-профилактическим питанием, водой, оплачиваемых перерывов при превышении предельно допустимых уровней температуры, сокращения продолжительности рабочего времени, дополнительного оплачиваемого отпуска, пенсионного обеспечения на льготных условиях, оплаты труда в повышенном размере.

Законопроект устанавливает обязанность работодателя вести учет всех инцидентов, выяснять причины их возникновения и документировать сведения о них.

Порядок ведения учета инцидентов определяется работодателем с учетом примерного положения, утвержденного МОЗ и Государственной службой по вопросам труда.

Также работодатель должен сообщать о наступлении несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, вести их учет, проводить их расследование и информировать о результатах таких расследований.

Информация о профессиональных заболеваниях вносится в электронную систему эпидемиологического надзора и передается на информационную платформу общественного здоровья Украины.

Как сообщили в Верховной Раде, данный законопроект является «евроинтеграционным» и предусматривает внедрение в Украине новой системы предотвращения производственных рисков, основанной на определенных Директивой Совета №89/391/ЕЭС принципах оценки, контроля рисков и управления ими.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которым лишил Государственную службу Украины по вопросам труда несвойственных ей функций. Вместо этого Госслужба по вопросам труда больше сосредоточится на безопасности людей на работе, соблюдении трудовых прав и поддержке честных правил на рынке труда.

Павел Башинский

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