Голова ФПУ Бизов заявив про ризики для прав працівників у законі про безпеку праці

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоровʼя працівників на роботі" містить положення, які можуть послабити захист працівників. Ідеться про ризики для безпеки на виробництві, компенсацій постраждалим і соціальних гарантій для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах. Про це заявив голова Федерації профспілок України Сергій Бизов, пише УНН.

Деталі

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі". Цей документ має на меті реформувати національну систему управління охороною праці та наблизити українське законодавство до європейських стандартів.

Голова ФПУ Сергій Бизов наголосив, що над реформою охорони праці в Україні працювали майже вісім років. До розробки та обговорення законопроєкту долучалися представники уряду, парламенту, роботодавців, профспілок, експертного середовища та міжнародних організацій. Федерація профспілок України також брала участь у роботі над документом, відстоюючи права працівників.

Однак у фінальній редакції законопроєкту, попри позицію ФПУ, залишилися положення, проти яких ми неодноразово виступали - зазначив Сергій Бизов.

Він окреслив три головні застереження. Перше - стосується виконання робіт підвищеної небезпеки. За оцінкою Федерації профспілок, законопроєкт передбачає можливість використання страхування замість чинної дозвільної процедури для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Тобто виникає ризик, що роботодавцю буде простіше застрахувати можливий нещасний випадок, ніж довести, що він створив безпечні умови для працівників. Вважаю, що жодна страхова виплата не поверне людині здоров’я чи життя - пояснив голова ФПУ.

Інша проблема, на яку звернув увагу Сергій Бизов, - захист постраждалих на виробництві, особливо тих працівників, яких роботодавці не оформили офіційно.

Ми бачимо ризик, що у випадку травми чи загибелі працівника він або його родина будуть змушені самостійно добиватися належних компенсацій від роботодавця. Вважаю, що людина не повинна розплачуватися за те, що роботодавець порушив закон - підкреслив він.

Окреме занепокоєння ФПУ викликають положення щодо соціальних гарантій для працівників, зайнятих на важких і шкідливих виробництвах. Ідеться, зокрема, про шахтарів, металургів і працівників хімічної промисловості.

Сьогодні законодавство гарантує їм додаткові відпустки, скорочений робочий час, доплати та інші компенсації. Вважаю, що нечіткі формулювання законопроєкту №10147 створюють ризик послаблення цих гарантій - пояснив Сергій Бизов.

Водночас він наголосив, що Федерація підтримує реформу охорони праці та запровадження європейських стандартів. Однак, за його словами, модернізація законодавства не повинна відбуватися ціною звуження прав працівників.

Ми працювали для того, аби українці отримали європейські стандарти захисту праці, а не втратили ті гарантії, які вже мають - додав голова профспілок України.

Голова ФПУ провів зустріч з головою Бюро працівників Міжнародної організації праці