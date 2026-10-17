Глава ФПУ Бызов заявил о рисках для прав работников в законе о безопасности труда

Принятый Верховной Радой законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе" содержит положения, которые могут ослабить защиту работников. Речь идет о рисках для безопасности на производстве, компенсаций пострадавшим и социальных гарантий для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов, пишет УНН.

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Верховная Рада 12 октября приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе". Этот документ призван реформировать национальную систему управления охраной труда и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам.

Председатель ФПУ Сергей Бызов подчеркнул, что над реформой охраны труда в Украине работали почти восемь лет. К разработке и обсуждению законопроекта привлекались представители правительства, парламента, работодателей, профсоюзов, экспертного сообщества и международных организаций. Федерация профсоюзов Украины также участвовала в работе над документом, отстаивая права работников.

Однако в окончательной редакции законопроекта, несмотря на позицию ФПУ, остались положения, против которых мы неоднократно выступали - отметил Сергей Бызов.

Он обозначил три главных предостережения. Первое — касается выполнения работ повышенной опасности. По оценке Федерации профсоюзов, законопроект предусматривает возможность использования страхования вместо действующей разрешительной процедуры для выполнения работ повышенной опасности.

То есть возникает риск, что работодателю будет проще застраховать возможный несчастный случай, чем доказать, что он создал безопасные условия для работников. Считаю, что никакая страховая выплата не вернет человеку здоровье или жизнь - объяснил председатель ФПУ.

Другая проблема, на которую обратил внимание Сергей Бызов, — защита пострадавших на производстве, особенно тех работников, которых работодатели не оформили официально.

Мы видим риск, что в случае травмы или гибели работника он или его семья будут вынуждены самостоятельно добиваться надлежащих компенсаций от работодателя. Считаю, что человек не должен расплачиваться за то, что работодатель нарушил закон - подчеркнул он.

Отдельную обеспокоенность ФПУ вызывают положения, касающиеся социальных гарантий для работников, занятых на тяжелых и вредных производствах. Речь идет, в частности, о шахтерах, металлургах и работниках химической промышленности.

Сегодня законодательство гарантирует им дополнительные отпуска, сокращенное рабочее время, доплаты и другие компенсации. Считаю, что нечеткие формулировки законопроекта №10147 создают риск ослабления этих гарантий - объяснил Сергей Бызов.

В то же время он подчеркнул, что Федерация поддерживает реформу охраны труда и внедрение европейских стандартов. Однако, по его словам, модернизация законодательства не должна происходить за счет сужения прав работников.

Мы работали для того, чтобы украинцы получили европейские стандарты защиты труда, а не потеряли те гарантии, которые уже имеют - добавил председатель профсоюзов Украины.

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