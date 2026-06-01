Председатель ФПУ провел встречу с главой Бюро по вопросам деятельности трудящихся Международной организации труда

В рамках 114-й Международной конференции труда, проходящей в Женеве, председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов провел встречу с директором Бюро трудящихся МОТ (АКТРАВ) Оливером Рёпке, пишет УНН.

"В ходе переговоров я очертил реальное положение дел в Украине: положение членов профсоюзов в условиях войны, усилия и достижения организаций трудящихся в это сверхсложное время. Рассказал о возобновлении работы Национального трехстороннего социально-экономического совета, возвращении профсоюзных организаций в Дом профсоюзов", - сообщил Сергей Бызов.

Среди конкретных результатов, которых удалось достичь ФПУ, соглашение о повышении зарплат работников Пенсионного фонда на 30% и оплате труда работников социальной сферы в размере 2,5 оклада в выходные и праздничные дни. Также решен вопрос долгов по заработной плате работников Государственной телерадиокомпании и Одесского припортового завода.

Бызов также подчеркнул, что задачи нового этапа очерчены IX съездом ФПУ, который только что состоялся в Киеве. Добавим, что на съезде, в частности, речь шла о дальнейшей консолидации и усилении профсоюзного движения в Украине, развитии роли и значения профсоюзов в процессе реинтеграции ветеранов.

"Я снова пригласил господина Рёпке посетить Украину — увидеть своими глазами доблестный труд украинцев и жертвенную борьбу воинов из рядов профсоюзов.

Оливер Рёпке подтвердил полную солидарность МОТ с Украиной и подчеркнул, что поддержка имеет не только символическое, но и вполне практическое измерение — через проекты, программы и тесное сотрудничество с офисом МОТ в Киеве.

Поддержка Международной организации труда чрезвычайно важна — как в мирное время, когда нужно думать об обороне, так и во время войны, когда уже сегодня нужно планировать восстановление", - заявил Сергей Бызов.

В Женеве начала свою работу 114-я ежегодная Международная конференция труда, которая продлится до 12 июня. Она объединила представителей 187 государств-членов Международной организации труда. Принимают участие в конференции и представители Украины.

Накануне открытия Международной конференции состоялось заседание Международной конфедерации профсоюзов, посвященное публикации ежегодного Глобального Индекса трудовых прав — 2026.

"Цифры неутешительные. Нарушения трудовых прав в мире растут параллельно с увеличением количества вооруженных конфликтов и распространением авторитарных режимов. Это не совпадение — это закономерность", - сообщил Сергей Бызов.

В самом отчете "Глобальный индекс трудовых прав – 2026" указывается, что во многих странах участились случаи насилия в отношении работников, аресты или задержания членов профсоюзов, ограничения права на собрания, ограничения судебной защиты прав работников. Также участились случаи отказа работникам в праве на коллективные переговоры для улучшения условий труда. Ситуацию ухудшают и военные конфликты, возникающие в разных регионах мира.

"Не перестану повторять об агрессии россии против Украины, которая в значительной степени ответственна за нарушение не только трудовых прав, но и прав человека", – подчеркнул во время заседания МКП генеральный секретарь организации Люк Трайангл.

Во время открытия Международной конференции труда, которое состоялось 1 июня, были очерчены основные вызовы, возникшие в контексте защиты прав работников: быстрое развитие ИИ, гендерное неравенство, влияние военных конфликтов и кризисов, замедление прогресса в сфере достойной занятости, дальнейшее углубление неравенства в распределении доходов.