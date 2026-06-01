Председатель ФПУ провел встречу с главой Бюро по вопросам деятельности трудящихся Международной организации труда

$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
15:17 • 3622 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
13:39 • 12521 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
12:19 • 34848 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 29305 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 34243 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 52265 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 87558 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 65100 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 136280 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 111223 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
31%
750мм
Популярные новости
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters1 июня, 06:46 • 30845 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 37696 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 39323 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters12:20 • 38275 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 10095 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 4892 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу14:14 • 10194 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
12:19 • 34848 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 39595 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 63861 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Сергей Бызов
Биньямин Нетаньяху
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Дания
Вильнюс
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 4524 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 37945 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 43749 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 63640 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 77956 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Шахед-136
Northrop Grumman B-2 Spirit

Председатель ФПУ провел встречу с главой Бюро по вопросам деятельности трудящихся Международной организации труда

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Председатель ФПУ Сергей Бызов обсудил в Женеве поддержку профсоюзов во время войны, достижения и дальнейшие шаги по развитию профсоюзного движения в Украине.

Председатель ФПУ провел встречу с главой Бюро по вопросам деятельности трудящихся Международной организации труда

В рамках 114-й Международной конференции труда, проходящей в Женеве, председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов провел встречу с директором Бюро трудящихся МОТ (АКТРАВ) Оливером Рёпке, пишет УНН

"В ходе переговоров я очертил реальное положение дел в Украине: положение членов профсоюзов в условиях войны, усилия и достижения организаций трудящихся в это сверхсложное время. Рассказал о возобновлении работы Национального трехстороннего социально-экономического совета, возвращении профсоюзных организаций в Дом профсоюзов", - сообщил Сергей Бызов. 

Среди конкретных результатов, которых удалось достичь ФПУ, соглашение о повышении зарплат работников Пенсионного фонда на 30% и оплате труда работников социальной сферы в размере 2,5 оклада в выходные и праздничные дни. Также решен вопрос долгов по заработной плате работников Государственной телерадиокомпании и Одесского припортового завода.

Бызов также подчеркнул, что задачи нового этапа очерчены IX съездом ФПУ, который только что состоялся в Киеве. Добавим, что на съезде, в частности, речь шла о дальнейшей консолидации и усилении профсоюзного движения в Украине, развитии роли и значения профсоюзов в процессе реинтеграции ветеранов. 

"Я снова пригласил господина Рёпке посетить Украину — увидеть своими глазами доблестный труд украинцев и жертвенную борьбу воинов из рядов профсоюзов.

Оливер Рёпке подтвердил полную солидарность МОТ с Украиной и подчеркнул, что поддержка имеет не только символическое, но и вполне практическое измерение — через проекты, программы и тесное сотрудничество с офисом МОТ в Киеве.

Поддержка Международной организации труда чрезвычайно важна — как в мирное время, когда нужно думать об обороне, так и во время войны, когда уже сегодня нужно планировать восстановление", - заявил Сергей Бызов. 

Напомним 

В Женеве начала свою работу 114-я ежегодная Международная конференция труда, которая продлится до 12 июня. Она объединила представителей 187 государств-членов Международной организации труда. Принимают участие в конференции и представители Украины. 

Накануне открытия Международной конференции состоялось заседание Международной конфедерации профсоюзов, посвященное публикации ежегодного Глобального Индекса трудовых прав — 2026.

"Цифры неутешительные. Нарушения трудовых прав в мире растут параллельно с увеличением количества вооруженных конфликтов и распространением авторитарных режимов. Это не совпадение — это закономерность", - сообщил Сергей Бызов. 

В самом отчете "Глобальный индекс трудовых прав – 2026" указывается, что во многих странах участились случаи насилия в отношении работников, аресты или задержания членов профсоюзов, ограничения права на собрания, ограничения судебной защиты прав работников. Также участились случаи отказа работникам в праве на коллективные переговоры для улучшения условий труда. Ситуацию ухудшают и военные конфликты, возникающие в разных регионах мира. 

"Не перестану повторять об агрессии россии против Украины, которая в значительной степени ответственна за нарушение не только трудовых прав, но и прав человека", – подчеркнул во время заседания МКП генеральный секретарь организации Люк Трайангл. 

Во время открытия Международной конференции труда, которое состоялось 1 июня, были очерчены основные вызовы, возникшие в контексте защиты прав работников: быстрое развитие ИИ, гендерное неравенство, влияние военных конфликтов и кризисов, замедление прогресса в сфере достойной занятости, дальнейшее углубление неравенства в распределении доходов.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Сергей Бызов
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Женева
Украина
Киев