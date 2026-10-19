ФПУ закликає президента ветувати закон про безпеку працівників на роботі через звуження прав працівників

Федерація профспілок України просить президента Володимира Зеленського накласти вето на закон про безпеку та охорону здоров’я працівників на роботі та повернути його до парламенту на доопрацювання за участю соціальних партнерів. Таке рішення було прийняте на нараді з членськими організаціями ФПУ 19 жовтня у Києві, пише УНН.

Деталі

Учасники наради обговорили виклики, повʼязані з ухваленням Верховною Радою закону №10147 "Про безпеку та охорону здоров’я працівників на роботі", який за оцінкою ФПУ, суттєво звужує існуючі права, пільги, гарантії та рівень захисту працівників у порівнянні з чинним законодавством, зокрема, Кодексом законів про працю та Законом України "Про охорону праці".

У Федерації профспілок України наголосили, що закон був ухвалений без належного погодження із соціальними партнерами, що є порушенням принципів соціального діалогу та євроінтеграційних вимог.

"Проведена дискусія засвідчила не сприйняття ФПУ, всеукраїнськими профспілковими і територіальними організаціями прийнятого законопроєкту. Керівники членських організацій висловили спільну думку - повернути закон до парламенту для доопрацювання за участю соціальних партнерів у межах Національної тристоронньої соціально-економічної ради та звернутися до Президента України з проханням накласти вето на цей документ", - заявили у ФПУ.

У Федерації профспілок України пропонують використати можливості міжпарламентської депутатської групи "Профспілки України" і звернутися до глобальних профспілок за міжнародною підтримкою.

Окрім того, серед подальших кроків - провести низку заходів на підтримку профспілкових вимог, зокрема, масові інформаційні звернення з місць до Президента України щодо ветування зазначеного Закону, флешмоб та інші заходи інформаційного характеру.

Як зазначається, Всеукраїнські профспілки і територіальні профоб'єднання підтримали проєкт Звернення СПО профспілок щодо застосування права вето до Закону України "Про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі".

Нагадаємо

Верховна Рада 12 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі".

Однак голова Федерації профспілок України Сергій Бизов повідомив, що проголосований парламентом законопроєкт містить положення, які можуть послабити захист працівників. За його словами, йдеться про ризики для безпеки на виробництві, компенсацій постраждалим і соціальних гарантій для людей, які працюють у важких та шкідливих умовах.

Застереження Федерації профспілок щодо окремих положень закону "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі" підтримали також у міжфракційному депутатському об’єднанні "Профспілки України". Народний депутат, голова обʼєднання Андрій Клочко заявив, що закон неідеальний, адже йдеться про можливе звуження соціальних гарантій для працівників, зайнятих у важких і шкідливих умовах.