ФПУ призывает президента наложить вето на закон о безопасности работников на рабочем месте из-за сужения прав работников

Федерация профсоюзов Украины просит президента Владимира Зеленского наложить вето на закон о безопасности и охране здоровья работников на рабочем месте и вернуть его в парламент на доработку при участии социальных партнеров. Такое решение было принято на совещании с членскими организациями ФПУ 19 октября в Киеве, пишет УНН.

Детали

Участники совещания обсудили вызовы, связанные с принятием Верховной Радой закона №10147 "О безопасности и охране здоровья работников на рабочем месте", который, по оценке ФПУ, существенно сужает существующие права, льготы, гарантии и уровень защиты работников по сравнению с действующим законодательством, в частности Кодексом законов о труде и Законом Украины "Об охране труда".

В Федерации профсоюзов Украины подчеркнули, что закон был принят без надлежащего согласования с социальными партнерами, что является нарушением принципов социального диалога и требований евроинтеграции.

"Проведенная дискуссия засвидетельствовала неприятие ФПУ, всеукраинскими профсоюзными и территориальными организациями принятого законопроекта. Руководители членских организаций высказали общее мнение — вернуть закон в парламент для доработки при участии социальных партнеров в рамках Национального трехстороннего социально-экономического совета и обратиться к Президенту Украины с просьбой наложить вето на этот документ", — заявили в ФПУ.

В Федерации профсоюзов Украины предлагают использовать возможности межпарламентской депутатской группы "Профсоюзы Украины" и обратиться к глобальным профсоюзам за международной поддержкой.

Кроме того, среди дальнейших шагов — провести ряд мероприятий в поддержку профсоюзных требований, в частности массовые информационные обращения с мест к Президенту Украины по поводу ветирования указанного Закона, флешмоб и другие мероприятия информационного характера.

Как отмечается, Всеукраинские профсоюзы и территориальные профобъединения поддержали проект Обращения СПО профсоюзов относительно применения права вето к Закону Украины "О безопасности и охране здоровья работников на рабочем месте".

Напомним

Верховная Рада 12 октября приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте".

Однако председатель Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов сообщил, что проголосованный парламентом законопроект содержит положения, которые могут ослабить защиту работников. По его словам, речь идет о рисках для безопасности на производстве, компенсаций пострадавшим и социальных гарантий для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях.

Предостережения Федерации профсоюзов относительно отдельных положений закона "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте" поддержали также в межфракционном депутатском объединении "Профсоюзы Украины". Народный депутат, председатель объединения Андрей Клочко заявил, что закон неидеален, поскольку речь идет о возможном сужении социальных гарантий для работников, занятых в тяжелых и вредных условиях.