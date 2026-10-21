Федерация профсоюзов сможет добиваться пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте даже после вступления его в силу — юристка

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Федерация профсоюзов Украины сможет и в дальнейшем добиваться пересмотра спорных положений закона о безопасности работников на рабочем месте, даже если он вступит в силу в нынешней редакции. Для этого предусмотрены законодательные механизмы, а при наличии соответствующих оснований — конституционный контроль и судебная защита. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила адвокат, основательница ООО "Юридическая компания "ЛОДЖИК" Валерия Одинцова.

Почему ФПУ требует пересмотра закона

Верховная Рада 12 октября приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на рабочем месте". Однако глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бизов сообщил, что проголосованный парламентом законопроект содержит положения, которые могут ослабить защиту работников. По его словам, речь идет о рисках для безопасности на производстве, компенсаций пострадавшим и социальных гарантий для людей, работающих в тяжелых и вредных условиях.

Совместный представительный орган объединений профсоюзов 19 октября обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на этот закон.

Как профсоюзы могут добиться изменений в закон

Если закон вступит в силу без изменений, профсоюзы смогут продвигать его пересмотр через Верховную Раду. Для этого они могут подготовить предложения к спорным положениям и обратиться к народным депутатам, профильному комитету или Кабинету министров.

Профсоюзы не наделены правом законодательной инициативы, однако могут участвовать в обсуждении законодательных изменений, подавать экспертные заключения и добиваться учета своей позиции. Этот механизм позволяет изменить или отменить отдельные нормы даже при отсутствии оснований для признания их неконституционными — объяснила юрист Валерия Одинцова.

По ее словам, еще один путь — инициировать проверку спорных положений на соответствие Конституции Украины. В частности, речь идет о статье 22, которая запрещает сужать содержание и объем существующих прав и свобод при принятии новых законов или внесении изменений в действующие.

В то же время профсоюзы не имеют права самостоятельно обращаться в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением относительно закона, однако могут обратиться к уполномоченным субъектам, определенным статьей 150 Конституции Украины, в частности к народным депутатам Украины, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или Верховному Суду, с предложением инициировать проверку соответствующих положений — объяснила юрист.

Она также напомнила о механизме конституционной жалобы. Однако он имеет четкие условия применения: в частности, оспариваемое положение закона должно быть применено в окончательном судебном решении по делу лица, обращающегося в Конституционный Суд. Поэтому профсоюзы не могут использовать этот механизм для абстрактного обжалования закона в интересах всех работников.

По словам Валерии Одинцовой, если применение закона приведет к нарушению трудовых прав, профсоюзы смогут защищать интересы своих членов в судебном порядке. В зависимости от обстоятельств это может касаться обжалования неправомерных действий работодателя, взыскания причитающихся выплат или восстановления нарушенных прав.

Кроме того, при наличии соответствующих оснований профсоюзы могут использовать международные механизмы контроля за соблюдением трудовых стандартов, в частности процедуры Международной организации труда.

Таким образом, вступление Закона №10147 в силу не лишит профсоюзы возможности требовать пересмотра его положений. В то же время для изменения норм, сужающих права и социальные гарантии работников, основным механизмом будет законодательная процедура, тогда как в случае обоснованных сомнений в их конституционности или фактического нарушения прав могут применяться соответствующие механизмы конституционного контроля и судебной защиты — подытожила Валерия Одинцова.

ФПУ требует пересмотра закона о безопасности работников на рабочем месте: что может изменить президентское вето