Втручання в авторозподіл та обмеження прав на захист: ексголова судової адміністрації Сальніков заявив про системні порушення у ВАКС

Ексголова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков в інтерв’ю "Судово-юридичній газеті" заявив про системні порушення під час розгляду його справи у Вищому антикорупційному суді, зокрема про можливе втручання в автоматизований авторозподіл, упередженість суддів та обмеження його прав на захист, повідомляє УНН.

Сальніков розповів, що адвокати подавали заяву про перевірку авторозподілу його кримінальної справи, однак суд відмовив у її розгляді. За його словами, ще під час його роботи на посаді голови ДСА до нього неодноразово надходили звернення про можливі порушення авторозподілу у ВАКС, але будь-які спроби порушити це питання натикалися на опір керівництва суду.

Журналісти Дмитро Гордон та Ростислав Кравець опублікували аналіз, з якого вбачається що мало місце втручання в автоматизований розподіл моєї кримінальної справи. Ми подали в Апеляційній палаті ВАКСу заяву щодо втручання в авторозподіл, просили запросити фахівця ДСА для перевірки, але нам було відмовлено - зазначив Сальніков.

Крім того, за його словами, у ВАКС він неодноразово стикався з прямими погрозами від керівництва суду не ініціювати перевірок.

Тільки мною порушувалось питання про проведення перевірки ситуації з авторозподілом справ у ВАКСі, одразу на мою адресу надходили наполегливі сигнали від керівництва ВАКС нічого не робити і не "лізти" з натяком на негативні наслідки для мене. Потім, ще надходили офіційні листи від голови ВАКСу що втручання в аторозподіл не було і дисциплінарні провадження щодо працівників ВАКСу не відкривались. Я вважаю, що потрібно провести комплексну перевірку по усім фактам за якими були заяви з боку осіб справи яких розглядали у ВАКСі - заявив ексголова Державної судової адміністрації.

Сальніков також наголосив, що ВАКС – єдиний суд в Україні, де Державну Судову Адміністрацію не допустили до проведення перевірки авторозподілу, попри те що це є звичайною практикою для всієї судової системи.

Окремо він також звернув увагу на упередженість суддівської колегії під час розгляду його справи. Головуючою була голова ВАКС Олена Михайленко, яка, за його словами, перебувала з ним у комунікації щодо закриття дисциплінарних проваджень стосовно працівників суду – але самовідводу не заявила.

Крім того, Сальніков стверджує, що у процесі суд створював умови, що унеможливлювали його повноцінний захист.

Мені заборонили в судовому засіданні навіть радитись з захисником, докази досліджуються тільки в об’ємі потрібному прокурору. У 99% клопотань сторони захисту нам відмовили, будь-яке клопотання прокурора беззаперечно задовольняється - заявив він.

Окрім цього, як розповів Сальніков, під час розгляду справи голова ВАКС Михайленко дозволила собі фразу, яка шокувала ексголову Державної судової адміністрації.

Мені відразу на думку спала фраза пані Михайленко, що мені ще пощастило, що справу розглядає не російський суд, там би нас взагалі не слухали - пригадує Сальніков.

Нагадаємо

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд засудив колишнього голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув’язнення за зловживання впливом. За даними слідства, у березні 2023 року він нібито отримав 7,5 тис. доларів США, з яких 5 тис. мали бути передані суддям Верховного Суду за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Сам Сальніков провину заперечує. Та заявляє, що НАБУ сфальсифікувало провадження, а гроші були передані йому "агентом НАБУ Гончарем" для придбання автомобіля для ЗСУ.

Він наполягає, що жодних дій для передачі неправомірної вигоди суддям не вчиняв, а матеріали негласних слідчих дій свідчать про відсутність складу злочину. За його словами, агент НАБУ Гончар підбурював його, тиснув і діяв як провокатор. Сальніков також заявляє про політичний мотив переслідування та має намір звертатися до Європейського суду з прав людини.