Вмешательство в автораспределение и ограничение прав на защиту: экс-глава судебной администрации Сальников заявил о системных нарушениях в ВАКС

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 1198 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 10792 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 20197 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 32804 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 42664 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 36164 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35299 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 51945 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22242 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 22068 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
4.3м/с
85%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 6136 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 16104 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 8374 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 15409 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 16529 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 51946 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 56120 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 56036 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 66726 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 66973 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Подоляк
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Франция
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 1406 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 35417 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 36267 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 41400 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 37684 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent
FIFA (серия видеоигр)

Вмешательство в автораспределение и ограничение прав на защиту: экс-глава судебной администрации Сальников заявил о системных нарушениях в ВАКС

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Алексей Сальников заявил о возможном вмешательстве в автораспределение, предвзятости судей и ограничении прав на защиту в ВАКС. Он утверждает, что ему отказали в проверке автораспределения и запретили советоваться с защитником.

Вмешательство в автораспределение и ограничение прав на защиту: экс-глава судебной администрации Сальников заявил о системных нарушениях в ВАКС

Экс-глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников в интервью "Судебно-юридической газете" заявил о системных нарушениях при рассмотрении его дела в Высшем антикоррупционном суде, в частности о возможном вмешательстве в автоматизированное автораспределение, предвзятости судей и ограничении его прав на защиту, сообщает УНН. 

Сальников рассказал, что адвокаты подавали заявление о проверке автораспределения его уголовного дела, однако суд отказал в его рассмотрении. По его словам, еще во время его работы в должности главы ГСА к нему неоднократно поступали обращения о возможных нарушениях автораспределения в ВАКС, но любые попытки поднять этот вопрос наталкивались на сопротивление руководства суда.

Журналисты Дмитрий Гордон и Ростислав Кравец опубликовали анализ, из которого усматривается, что имело место вмешательство в автоматизированное распределение моего уголовного дела. Мы подали в Апелляционной палате ВАКСа заявление относительно вмешательства в автораспределение, просили пригласить специалиста ГСА для проверки, но нам было отказано

- отметил Сальников.

Кроме того, по его словам, в ВАКС он неоднократно сталкивался с прямыми угрозами от руководства суда не инициировать проверки.

Только мной поднимался вопрос о проведении проверки ситуации с автораспределением дел в ВАКСе, сразу в мой адрес поступали настойчивые сигналы от руководства ВАКС ничего не делать и не "лезть" с намеком на негативные последствия для меня. Потом, еще поступали официальные письма от председателя ВАКСа что вмешательства в автораспределение не было и дисциплинарные производства в отношении работников ВАКСа не открывались. Я считаю, что нужно провести комплексную проверку по всем фактам по которым были заявления со стороны лиц дела которых рассматривали в ВАКСе

- заявил экс-глава Государственной судебной администрации.

Сальников также подчеркнул, что ВАКС – единственный суд в Украине, где Государственную Судебную Администрацию не допустили к проведению проверки автораспределения, несмотря на то, что это является обычной практикой для всей судебной системы.

Отдельно он также обратил внимание на предвзятость судейской коллегии при рассмотрении его дела. Председательствующей была глава ВАКС Елена Михайленко, которая, по его словам, находилась с ним в коммуникации относительно закрытия дисциплинарных производств в отношении работников суда – но самоотвода не заявила.

Кроме того, Сальников утверждает, что в процессе суд создавал условия, которые делали невозможным его полноценную защиту.

Мне запретили в судебном заседании даже советоваться с защитником, доказательства исследуются только в объеме, нужном прокурору. В 99% ходатайств стороны защиты нам отказали, любое ходатайство прокурора беспрекословно удовлетворяется

- заявил он.

Кроме этого, как рассказал Сальников, во время рассмотрения дела глава ВАКС Михайленко позволила себе фразу, которая шокировала экс-главу Государственной судебной администрации. 

Мне сразу на ум пришла фраза госпожи Михайленко, что мне еще повезло, что дело рассматривает не российский суд, там бы нас вообще не слушали

- вспоминает Сальников.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам лишения свободы за злоупотребление влиянием. По данным следствия, в марте 2023 года он якобы получил 7,5 тыс. долларов США, из которых 5 тыс. должны были быть переданы судьям Верховного Суда за принятие решения в интересах частной компании.

Сам Сальников вину отрицает. И заявляет, что НАБУ сфальсифицировало производство, а деньги были переданы ему "агентом НАБУ Гончаром" для приобретения автомобиля для ВСУ. 

Он настаивает, что никаких действий для передачи неправомерной выгоды судьям не совершал, а материалы негласных следственных действий свидетельствуют об отсутствии состава преступления. По его словам, агент НАБУ Гончар подстрекал его, давил и действовал как провокатор. Сальников также заявляет о политическом мотиве преследования и намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Война в Украине
Верховный Суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина