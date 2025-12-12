Вмешательство в автораспределение и ограничение прав на защиту: экс-глава судебной администрации Сальников заявил о системных нарушениях в ВАКС

Экс-глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников в интервью "Судебно-юридической газете" заявил о системных нарушениях при рассмотрении его дела в Высшем антикоррупционном суде, в частности о возможном вмешательстве в автоматизированное автораспределение, предвзятости судей и ограничении его прав на защиту, сообщает УНН.

Сальников рассказал, что адвокаты подавали заявление о проверке автораспределения его уголовного дела, однако суд отказал в его рассмотрении. По его словам, еще во время его работы в должности главы ГСА к нему неоднократно поступали обращения о возможных нарушениях автораспределения в ВАКС, но любые попытки поднять этот вопрос наталкивались на сопротивление руководства суда.

Журналисты Дмитрий Гордон и Ростислав Кравец опубликовали анализ, из которого усматривается, что имело место вмешательство в автоматизированное распределение моего уголовного дела. Мы подали в Апелляционной палате ВАКСа заявление относительно вмешательства в автораспределение, просили пригласить специалиста ГСА для проверки, но нам было отказано - отметил Сальников.

Кроме того, по его словам, в ВАКС он неоднократно сталкивался с прямыми угрозами от руководства суда не инициировать проверки.

Только мной поднимался вопрос о проведении проверки ситуации с автораспределением дел в ВАКСе, сразу в мой адрес поступали настойчивые сигналы от руководства ВАКС ничего не делать и не "лезть" с намеком на негативные последствия для меня. Потом, еще поступали официальные письма от председателя ВАКСа что вмешательства в автораспределение не было и дисциплинарные производства в отношении работников ВАКСа не открывались. Я считаю, что нужно провести комплексную проверку по всем фактам по которым были заявления со стороны лиц дела которых рассматривали в ВАКСе - заявил экс-глава Государственной судебной администрации.

Сальников также подчеркнул, что ВАКС – единственный суд в Украине, где Государственную Судебную Администрацию не допустили к проведению проверки автораспределения, несмотря на то, что это является обычной практикой для всей судебной системы.

Отдельно он также обратил внимание на предвзятость судейской коллегии при рассмотрении его дела. Председательствующей была глава ВАКС Елена Михайленко, которая, по его словам, находилась с ним в коммуникации относительно закрытия дисциплинарных производств в отношении работников суда – но самоотвода не заявила.

Кроме того, Сальников утверждает, что в процессе суд создавал условия, которые делали невозможным его полноценную защиту.

Мне запретили в судебном заседании даже советоваться с защитником, доказательства исследуются только в объеме, нужном прокурору. В 99% ходатайств стороны защиты нам отказали, любое ходатайство прокурора беспрекословно удовлетворяется - заявил он.

Кроме этого, как рассказал Сальников, во время рассмотрения дела глава ВАКС Михайленко позволила себе фразу, которая шокировала экс-главу Государственной судебной администрации.

Мне сразу на ум пришла фраза госпожи Михайленко, что мне еще повезло, что дело рассматривает не российский суд, там бы нас вообще не слушали - вспоминает Сальников.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам лишения свободы за злоупотребление влиянием. По данным следствия, в марте 2023 года он якобы получил 7,5 тыс. долларов США, из которых 5 тыс. должны были быть переданы судьям Верховного Суда за принятие решения в интересах частной компании.

Сам Сальников вину отрицает. И заявляет, что НАБУ сфальсифицировало производство, а деньги были переданы ему "агентом НАБУ Гончаром" для приобретения автомобиля для ВСУ.

Он настаивает, что никаких действий для передачи неправомерной выгоды судьям не совершал, а материалы негласных следственных действий свидетельствуют об отсутствии состава преступления. По его словам, агент НАБУ Гончар подстрекал его, давил и действовал как провокатор. Сальников также заявляет о политическом мотиве преследования и намерен обращаться в Европейский суд по правам человека.