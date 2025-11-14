Справа ексголови Верховного Суду Князєва: ВАКС продовжив строк дії обов'язків до початку наступного року
Київ • УНН
Князєв має прибувати на вимогу, не залишати Україну без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматись від спілкування з певними особами та здати закордонні паспорти.
Вищий антикорупційний суд України продовжив строк дії процесуальних обов’язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВАКС.
Деталі
Князєв має дотримуватися наступних вимог:
- прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
- не залишати без дозволу прокурора та суду межі території України;
- повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України у місті Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Строк дії ухвали до 13 січня 2026 року включно.
Доповнення
Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у справі ексголови Верховного Суду, у вигляді заочного арешту.
Нагадаємо
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Його підозрюють в наданні хабаря ексголові Всеволоду Князєву та суддям Верховного Суду.
Також УНН повідомляв, що Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.