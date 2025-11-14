$42.060.03
14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Популярнi новини
Справа ексголови Верховного Суду Князєва: ВАКС продовжив строк дії обов'язків до початку наступного року

Київ • УНН

 • 2210 перегляди

Князєв має прибувати на вимогу, не залишати Україну без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматись від спілкування з певними особами та здати закордонні паспорти.

Справа ексголови Верховного Суду Князєва: ВАКС продовжив строк дії обов'язків до початку наступного року

Вищий антикорупційний суд України продовжив строк дії процесуальних обов’язків ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ВАКС.

Деталі

Князєв має дотримуватися наступних вимог:

  • прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду;
    • не залишати без дозволу прокурора та суду межі території України;
      • повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
        • утриматись від спілкування із особами, вказаними в ухвалі суду;
          • здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України у місті Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

            Строк дії ухвали до 13 січня 2026 року включно.

            Доповнення

            Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

            Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у справі ексголови Верховного Суду, у вигляді заочного арешту.

            Нагадаємо

            Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Його підозрюють в наданні хабаря ексголові Всеволоду Князєву та суддям Верховного Суду.

            Також УНН повідомляв, що Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Вищої ради правосуддя про звільнення Всеволода Князєва з посади судді Верховного Суду.

            Євген Устименко

            СуспільствоПолітикаКримінал та НП
            Державний кордон України
            Верховний Суд України
            Вищий антикорупційний суд України
            Національне антикорупційне бюро України