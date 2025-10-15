Суд дозволив заочне досудове розслідування щодо олігарха Жеваго
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС дозволила спеціальне досудове розслідування щодо українського бізнесмена Костянтина Жеваго. Його підозрюють у наданні хабаря колишньому голові та суддям Верховного Суду.
Апеляційна палата ВАКС надала дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо українського бізнесмена Костянтина Жеваго, який є підозрюваним в наданні хабаря ексголові Всеволоду Князєву та суддям Верховного Суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
Деталі
15 жовтня Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони обвинувачення на ухвалу слідчого судді ВАКС від 4 вересня 2025 року про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування щодо українського бізнесмена, який наразі перебуває за кордоном.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС задовольнила апеляційну скаргу сторони обвинувачення, скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС та постановила нову, якою задовольнила клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування і надала дозвіл на його проведення
За даними слідства, вказана особа підозрюється у можливому наданні неправомірної вигоди колишньому Голові та суддям Верховного Суду (ч. 4 ст. 369 КК України).
Доповнення
Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду власнику групи "Фінанси і кредит". Дії особи кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, який є підозрюваним у справі ексголови Верховного Суду, у вигляді заочного арешту.
У серпні цього року Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго через непогашену заборгованість згідно з рішенням суду.