Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении олигарха Жеваго
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС разрешила специальное досудебное расследование в отношении украинского бизнесмена Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки бывшему председателю и судьям Верховного Суда.
Апелляционная палата ВАКС дала разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении украинского бизнесмена Константина Жеваго, который является подозреваемым в даче взятки экс-главе Всеволоду Князеву и судьям Верховного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
Детали
15 октября Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны обвинения на определение следственного судьи ВАКС от 4 сентября 2025 года об отказе в осуществлении специального досудебного расследования в отношении украинского бизнесмена, который сейчас находится за границей.
По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения, отменила определение следственного судьи ВАКС и постановила новое, которым удовлетворила ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования и дала разрешение на его проведение
По данным следствия, указанное лицо подозревается в возможном предоставлении неправомерной выгоды бывшему Председателю и судьям Верховного Суда (ч. 4 ст. 369 УК Украины).
Дополнение
Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, который является подозреваемым по делу экс-главы Верховного Суда, в виде заочного ареста.
В августе этого года Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго из-за непогашенной задолженности согласно решению суда.