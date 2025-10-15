Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении олигарха Жеваго

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 4154 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 10584 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 11404 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 11174 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 13610 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 14344 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 22823 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 23316 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13363 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14907 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Популярные новости
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 62031 просмотра
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 19110 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 39956 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали06:02 • 10197 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16075 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16161 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 22823 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 23316 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 40044 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 90187 просмотра
Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении олигарха Жеваго

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Апелляционная палата ВАКС разрешила специальное досудебное расследование в отношении украинского бизнесмена Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки бывшему председателю и судьям Верховного Суда.

Суд разрешил заочное досудебное расследование в отношении олигарха Жеваго

Апелляционная палата ВАКС дала разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении украинского бизнесмена Константина Жеваго, который является подозреваемым в даче взятки экс-главе Всеволоду Князеву и судьям Верховного Суда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Детали

15 октября Апелляционная палата ВАКС рассмотрела апелляционную жалобу стороны обвинения на определение следственного судьи ВАКС от 4 сентября 2025 года об отказе в осуществлении специального досудебного расследования в отношении украинского бизнесмена, который сейчас находится за границей.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения, отменила определение следственного судьи ВАКС и постановила новое, которым удовлетворила ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования и дала разрешение на его проведение

- говорится в сообщении.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в возможном предоставлении неправомерной выгоды бывшему Председателю и судьям Верховного Суда (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Дополнение

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Впоследствии Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения владельцу группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго, который является подозреваемым по делу экс-главы Верховного Суда, в виде заочного ареста.

В августе этого года Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте активов бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго из-за непогашенной задолженности согласно решению суда.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Уэльс
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Англия