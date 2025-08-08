Суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго через непогашену заборгованість - НБУ

$41.460.15
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59423 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Ексклюзив
13:00 • 70952 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 44783 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49 • 91927 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 61579 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 46369 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 35596 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85632 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25468 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації
Бойова медикиня "Мері" загинула на фронті: деталі її життя та подвигу
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 59403 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 50373 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 70938 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96470 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85626 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Сиріл Рамафоса
Едгарс Рінкевичс
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Молдова
Китай
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96470 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 158302 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 173174 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 179107 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 168019 перегляди
С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Мі-8
Пістолет

Суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго через непогашену заборгованість - НБУ

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку "Фінанси та кредит". Це сталося через непогашену заборгованість за стабілізаційними кредитами, наданими банку до його неплатоспроможності.

Суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго через непогашену заборгованість - НБУ

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго через непогашену заборгованість згідно з рішенням суду. Про це пише УНН з посиланням на НБУ.

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника АТ "БАНК "Фінанси та кредит", банку, ліквідація якого почалася у 2015 році. На слуханні "без повідомлення" Високий Суд Англії та Уельсу 11 липня 2025 року задовольнив заяву Національного банку про заморожування певних активів Костянтина Жеваго до остаточного винесення рішення англійським судом щодо позову Національного банку України про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 1 жовтня 2019 року, винесеного не на користь Костянтина Жеваго 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд визнав його відповідальним перед НБУ за несплату на користь НБУ заборгованості, щодо якої ним було надано особисту гарантію, за стабілізаційними кредитами, наданими банком до визнання його неплатоспроможності.

Костянтин Жеваго не здійснив платежів, щодо яких ним було надано особисту гарантію та не сплатив більшу частину боргу, визнаного рішенням українського суду, прийнятим на користь Національного банку у зв'язку з цими зобов’язаннями. Юридичний процес у Англії став продовженням багаторічної роботи Національного банку України з повернення цієї заборгованості 

- додали в НБУ.

Нагадаємо

Колишньому акціонеру банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам повідомили нову підозру.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Уельс
Національний банк України
Англія
Київ