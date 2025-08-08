Суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго через непогашену заборгованість - НБУ

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів колишнього власника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго через непогашену заборгованість згідно з рішенням суду. Про це пише УНН з посиланням на НБУ.

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника АТ "БАНК "Фінанси та кредит", банку, ліквідація якого почалася у 2015 році. На слуханні "без повідомлення" Високий Суд Англії та Уельсу 11 липня 2025 року задовольнив заяву Національного банку про заморожування певних активів Костянтина Жеваго до остаточного винесення рішення англійським судом щодо позову Національного банку України про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 1 жовтня 2019 року, винесеного не на користь Костянтина Жеваго - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд визнав його відповідальним перед НБУ за несплату на користь НБУ заборгованості, щодо якої ним було надано особисту гарантію, за стабілізаційними кредитами, наданими банком до визнання його неплатоспроможності.

Костянтин Жеваго не здійснив платежів, щодо яких ним було надано особисту гарантію та не сплатив більшу частину боргу, визнаного рішенням українського суду, прийнятим на користь Національного банку у зв'язку з цими зобов’язаннями. Юридичний процес у Англії став продовженням багаторічної роботи Національного банку України з повернення цієї заборгованості - додали в НБУ.

