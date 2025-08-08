$41.460.15
15:03
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:00
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Хранитель

Суд Англии выдал приказ об аресте активов Жеваго из-за непогашенной задолженности - НБУ

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Высокий Суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца банка "Финансы и кредит". Это произошло из-за непогашенной задолженности по стабилизационным кредитам, предоставленным банку до его неплатежеспособности.

Суд Англии выдал приказ об аресте активов Жеваго из-за непогашенной задолженности - НБУ

Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго из-за непогашенной задолженности согласно решению суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО "БАНК "Финансы и кредит", банка, ликвидация которого началась в 2015 году. На слушании "без уведомления" Высокий суд Англии и Уэльса 11 июля 2025 года удовлетворил заявление Национального банка о замораживании определенных активов Константина Жеваго до окончательного вынесения решения английским судом по иску Национального банка Украины о признании и исполнении в Англии решения Шевченковского районного суда города Киева от 1 октября 2019 года, вынесенного не в пользу Константина Жеваго 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал его ответственным перед НБУ за неуплату в пользу НБУ задолженности, по которой им была предоставлена личная гарантия, по стабилизационным кредитам, предоставленным банком до признания его неплатежеспособности.

Константин Жеваго не произвел платежей, по которым им была предоставлена личная гарантия, и не уплатил большую часть долга, признанного решением украинского суда, принятым в пользу Национального банка в связи с этими обязательствами. Юридический процесс в Англии стал продолжением многолетней работы Национального банка Украины по возврату этой задолженности 

- добавили в НБУ.

Напомним

Бывшему акционеру банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константину Жеваго, бывшим председателю правления банка и его двум заместителям сообщили новое подозрение.

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
Уэльс
Национальный банк Украины
Англия
Киев