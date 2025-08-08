Суд Англии выдал приказ об аресте активов Жеваго из-за непогашенной задолженности - НБУ
Киев • УНН
Высокий Суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца банка "Финансы и кредит". Это произошло из-за непогашенной задолженности по стабилизационным кредитам, предоставленным банку до его неплатежеспособности.
Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО "БАНК "Финансы и кредит", банка, ликвидация которого началась в 2015 году. На слушании "без уведомления" Высокий суд Англии и Уэльса 11 июля 2025 года удовлетворил заявление Национального банка о замораживании определенных активов Константина Жеваго до окончательного вынесения решения английским судом по иску Национального банка Украины о признании и исполнении в Англии решения Шевченковского районного суда города Киева от 1 октября 2019 года, вынесенного не в пользу Константина Жеваго
Отмечается, что суд признал его ответственным перед НБУ за неуплату в пользу НБУ задолженности, по которой им была предоставлена личная гарантия, по стабилизационным кредитам, предоставленным банком до признания его неплатежеспособности.
Константин Жеваго не произвел платежей, по которым им была предоставлена личная гарантия, и не уплатил большую часть долга, признанного решением украинского суда, принятым в пользу Национального банка в связи с этими обязательствами. Юридический процесс в Англии стал продолжением многолетней работы Национального банка Украины по возврату этой задолженности
