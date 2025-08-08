Суд Англии выдал приказ об аресте активов Жеваго из-за непогашенной задолженности - НБУ

Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов бывшего владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго из-за непогашенной задолженности согласно решению суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Высокий суд Англии и Уэльса выдал приказ об аресте активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО "БАНК "Финансы и кредит", банка, ликвидация которого началась в 2015 году. На слушании "без уведомления" Высокий суд Англии и Уэльса 11 июля 2025 года удовлетворил заявление Национального банка о замораживании определенных активов Константина Жеваго до окончательного вынесения решения английским судом по иску Национального банка Украины о признании и исполнении в Англии решения Шевченковского районного суда города Киева от 1 октября 2019 года, вынесенного не в пользу Константина Жеваго