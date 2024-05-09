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Виведення 519 млн гривень з банку "Фінанси та Кредит": олігарху Жеваго та його трьом спільникам повідомили нову підозру

Виведення 519 млн гривень з банку "Фінанси та Кредит": олігарху Жеваго та його трьом спільникам повідомили нову підозру

Київ • УНН

 • 15372 перегляди

Колишнього акціонера АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго та його спільників підозрюють у створенні злочинної організації, яка вивела з банку понад 1,4 млрд грн за допомогою шахрайських схем кредитування.

Колишньому акціонеру банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго, колишнім голові правління банку та його двом заступникам повідомили нову підозру, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

За даними Бюро, що Жеваго у травні 2007 року – жовтні 2010 року сформував злочинну організацію, до складу якої увійшли голова, члени правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит" та інші наближені до нього особи.

ДБР продовжує роботу над екстрадицією Жеваго та поверненням вкрадених ним грошей28.12.23, 16:12 • 30237 переглядiв

Підконтрольна Жеваго українська компанія отримала кредит в АТ Банк "Фінанси та Кредит", що було зроблено в порушення правил кредитування. Ці гроші надалі були виведені на інші офшорні компанії олігарха.

Заради приховування незаконного походження грошей, учасники схеми у 2010-2015 роках уклали кредитний договір та понад 100 додаткових угод до нього між підконтрольною компанією та банком. Додаткові угоди систематично та безпідставно дозволяли збільшувати кредитний ліміт, що видавався банком на підконтрольну олігарху компанію без будь-якої ліквідної застави.

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Таким чином учасники групи вивели з банку 519 млн гривень, які надалі були легалізовані учасниками схеми. Загальні збитки АТ "Банк "Фінанси та Кредит" внаслідок кредитування компанії Жеваго склали 1,4 млрд грн, додали у Бюро.

ДБР повідомило про підозру Жеваго у створенні та керівництві злочинною організацією, привласненні та розтраті майна, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Колишній голова правління банку та його два заступники підозрюються в участі у злочинні організації, привласненні та розтраті майна в особливо великому розмірі у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше ДБР повідомило про підозру Жеваго та низці керівників банку за іншим фактом - організації розтрати 113 млн доларів США фінансової установи.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

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Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м2.

У розслідуванні ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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