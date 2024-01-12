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Справа Жеваго: ДБР провело обшук в одному із столичних судів

Справа Жеваго: ДБР провело обшук в одному із столичних судів

Київ • УНН

 • 28447 перегляди

Правоохоронці провели обшук в одному із столичних судів у справі про розкрадання та відмивання коштів у банку "Фінанси та кредит".

В одному з київських районних судів у межах справи привласнення майна власниками та менеджментом "Банк "Фінанси та Кредит" правоохоронці провели обшук - йдеться про справу колишнього народного депутата й акціонера банку Костянтина Жеваго, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Як відомо, екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" створив злочинну організацію з метою розтрати майна установи та легалізації коштів в особливо великих розмірах.

За даними ДБР, аби уникнути кримінальної відповідальності екснардеп звернувся за допомогою до судді одного з районних судів міста Києва. 

"У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшук в службових кабінетах судді та вилучили речові докази правопорушення", - відзначили правоохоронці.

У ДБР також наголосили, що необхідність проведення слідчих дій у приміщенні суду жодним чином не пов’язана із виконанням своїх службових обов’язків та здійсненням законного судочинства судді вказаного суду або інших працівників суду. Слідчі дії не мають на меті здійснення тиску на суддю, втручання у здійснення правосуддя, та перешкоджання діяльності судді чи виконанню ним службових обов'язків.

"Досудове розслідування здійснюється за фактом заздалегідь не обіцяного сприяння учасникам злочинної організації, вчиненого службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 256 КК України", - додали у ДБР.

ДБР продовжує роботу над екстрадицією Жеваго та поверненням вкрадених ним грошей28.12.23, 16:12 • 30240 переглядiв

Нагадаємо, за запитом Офісу Генерального прокурора 27 грудня 2022 року на території Французької Республіки затримали відомого бізнесмена та колишнього народного депутата України Костянтин Жеваго. Офіс Генпрокурора спільно із Державним бюро розслідувань невідкладно направив запит про екстрадицію цієї особи в Україну та надав французьким колегам усі необхідні документи для видачі підозрюваного українській стороні.

Антоніна Туманова

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